‘Esquilo’, terceiro envolvido na morte de vereador de Tabatinga é preso em Manaus

Na manhã desta segunda-feira (06), Ewerton Silva de Jesus, de 24 anos, conhecido como “Esquilo” foi preso pelo envolvimento na morte do vereador de Tabatinga, Olímpio Guedes Júnior, que tinha 30 anos, ocorrido em maio de 2022, em Manaus. A prisão ocorreu no bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus.

O suspeito estava com a tornozeleira eletrônica rompida, pois já respondia em liberdade por outro crime, segundo a polícia.

Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ricardo Cunha, “ele”Esquilo” estava escondido em uma residência no bairro Flores e através de denúncias dos moradores daquela localidade foi possível realizar a prisão.

“Essa foi a terceira prisão do grupo criminoso que participou dessa morte. O ‘Esquilo’ participou diretamente desse assassinato, pois ele foi um dos atiradores. Ele estava escondido em uma casa e graças a informações obtidas pelo disque denúncia, foi possível realizar a prisão desse suspeito”, explicou.

Cunha também relatou que Ewerton estava com a tornozeleira eletrônica rompida no momento da prisão.

“Ele estava com a tornozeleira eletrônica rompida no momento da prisão, pois já havia sido preso no ano passado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, mas saiu na audiência de custódia, com a condição de ser monitorado, mas tempos depois ele acabou destruindo o equipamento”, relatou a autoridade.

Ainda de acordo com a DEHS, s investigações do caso continuam, pois existem outros participantes sendo procurados, com o mandante do crime. A motivação do assassinato do vereador também não foi esclarecida.

Prisões

Outros dois envolvidos no crime já foram presos, Casemiro Igor Barreto Bezerra, 30, preso em novembro de 2022, e em 16 de fevereiro deste ano, foi realizada a prisão de Hudison Andrade Guerreiro, de 28 anos, conhecido como “Gugu”. Gugu foi capturado após uma ação conjunta das Polícias Civis do Amazonas e de Santa Catarina, no município de Garopaba (SC).

Relembre o Crime

No dia 12 de maio de 2022, a vítima estava retornando de uma lanchonete, acompanhada de amigos, quando o grupo percebeu que um veículo os seguia. Momentos depois, Olímpio foi alvo de disparos de arma de fogo, efetuados pelos ocupantes do carro. O crime aconteceu no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Um outro envolvido segue sendo procurado.

