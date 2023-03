Fábula infantil amazonense entra para acervos nacionais de universidade e instituição sem fins lucrativos

Manaus (AM) – A produção literária infantil do Amazonas ganha destaque nacional ao traduzir de maneira genuína a vida dos ribeirinhos, o folclore e elementos regionais. A obra “Apenas uma canoa nas noites de verão”, da autora amazonense Leila Plácido, despertou o imaginário do leitor de outras regiões do país e entrou para os acervos nacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

O livro foi o vencedor do Edital Prêmio Amazonas Criativo nº 07/2021 promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A narrativa conta a saga de uma canoa, desde a sua origem em forma de semente, até o contato com os ribeirinhos e animais à margem do rio. A canoa é conduzida por seu Chico que percorre uma vida de aventuras, contos e folclore. A fábula traz ensinamentos sobre valores reais da vida, sustentabilidade e preservação ambiental.

“O país inteiro tem essa curiosidade sobre o nosso folclore e todo o conceito mítico do folclore nortista, então atribuo o sucesso a isso, a ter feito a fábula com base nesse cenário que é muito rico para criar, fazer alusão a nossa terra, lendas e mitos”, pontua a autora.

Fábula infantil “Apenas uma canoa nas noites de verão” -Foto: Divulgação

Para o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, os editais fortalecem o setor cultural do estado, permitindo uma maior divulgação dos trabalhos autorais.

“O Amazonas é o grande cartão de visitas do país e quando o setor cultural preconiza o folclore e as raízes nortistas, de uma maneira bem fundamentada, lúdica, que é o caso do livro da Leila Plácido, o interesse é natural”, enfatiza o secretário.

Ainda segundo a autora, a obra também foi inspirada na toada “Saga de um Canoeiro”, de Ronaldo Barbosa. “Eu amo esta toada e sempre pensei como seria a visão da canoa e comecei a escrever a saga do personagem”, explica a escritora.

Além da fábula, Plácido é autora dos títulos “Quase o Fim” (2016), “A menina que viajou o universo sem sair da cama” (2020), “Se um arco-íris toca numa gárgula” (2020) e participou da coletânea de contos “Encantarias” (2020), do coletivo Visagem.

O livro “Apenas uma canoa nas noites de verão” está disponível online gratuitamente na Biblioteca da Leila. E, nos acervos nacionais nos links Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Cenpec.

Mania de Ler

Em Manaus e em cidades do Brasil, Leila Plácido participa de encontros literários, promovendo a divulgação da obra contemplada no edital cultural do estado.

No início deste ano, a autora foi a convidada do projeto da secretaria de Cultura, Mania de Ler, que disponibiliza um acervo de 1,2 mil obras infantis e infantis e infantojuvenis em um veículo adaptado, no Largo de São Sebastião, Centro da cidade.

No encontro, Leila promoveu uma tarde de leitura sobre a fábula amazônica, o processo de criação da obra, além de ter apresentado as aquarelas que ilustram o trabalho.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Coletivo Visagem promove oficina de criação literária na Biblioteca Pública do Amazonas

Estilista Alexandre Herchcovitch palestra sobre “Moda e Criação”, em Manaus

Musical “Escola do Rock” estreará no palco do Teatro Amazonas