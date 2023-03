Amazon Best faz prévia do Festival de Parintins em Manaus

Manaus (AM) – O mês de junho é sagrado para os apaixonados pelo Festival de Parintins que, todo ano, já reservam o último final de semana do mês para estarem junto aos seus bumbás na ilha tupinambarana.

No entanto, desde o ano passado, quando a Amazon Best lançou o Arena Planeta Boi, os torcedores de Caprichoso e Garantido já conseguem sentir uma prévia do que vai ser apresentado no Bumbódromo.

E em 2023 não vai ser diferente. No dia 3 de junho, a Amazon Best vai colocar Caprichoso e Garantido no centro da Arena da Amazônia para mais um duelo que promete ficar marcado na memória do público. Os ingressos para as apresentações dos bumbás começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira (24).

“A primeira edição fez tanto sucesso que, para este ano, o Arena Planeta Boi já entrou no calendário das agências de turismo de outros países e da rede hoteleira de Manaus”, comemora Valdo Garcia, diretor-presidente da Amazon Best.

Segundo a organização, a expectativa é de que o público na Arena da Amazônia gire em torno de 25 a 30 mil pessoas.

Setores, atrações e vendas

A Arena da Amazônia vai se dividir em três setores para receber os torcedores rubros e azulados: Pista Dabacuri, Área VIP Cunhã-Poranga e Camarote Amazon Best.

As vendas iniciam no dia 24 de março. As compras podem ser feitas nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara e no site BaladApp (www.baladapp.com.br).

As vendas também serão realizadas na sede da Amazon Best, localizada na rua Nova Prata, n⁰ 225, Vieiralves.

No primeiro lote, acesso pista custará R$ 30 e o setor VIP, R$ 105. O Camarote Amazon Best será exclusivo para mil pessoas e os ingressos vão custar R$ 605, também no 1⁰ lote, incluindo Open Bar e Open Food.

Para animar o público, David Assayag abre a festa recebendo as cantoras Márcia Siqueira, do Garantido, e Paula Gomes, do Caprichoso.

Márcia Novo é mais uma atração. Desta vez, a artista apresenta uma nova versão do projeto Eletroboi.

Um sorteio definirá quem vem após o Eletroboi 2.0. No entanto, independente da ordem de apresentação, cada bumbá terá 1h30 para levar aos seus torcedores um ‘spoiler’ do que será apresentado em Parintins. O show vai contar com a participação de todos os itens oficiais.

Para encerrar a festa, o público vai contar com a animação e o bom repertório do parintinense – e forrozeiro – George Japa.

*Com informações da assessoria

