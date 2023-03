Manaus recebe Feira Mística da Cultura Cigana

A feira conta com exposições, além de terapeutas e oraculistas disponibilizando produtos e serviços nos três dias de evento

Manaus (AM) – A 4ª edição da Feira Mística da Cultura Cigana ocorre em Manaus nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023. A entrada para o evento é gratuita, das 10h às 21h, no Salão Rio Solimões do Palácio Rio Negro, Centro.

Para complementar a programação, o público será presenteado com apresentações culturais de dança, além de shows musicais voltados para a cultura latina e cigana.

Produtos

A Feira além de produtos esotéricos, plantas, objetos de decoração, livros, joias, roupas, pedras, banhos, velas, incensos e tantos outros serviços, também oferecerá consultas esotéricas com os mais diversos oráculos por preços populares.

O espaço também terá uma praça de alimentação com comida e bebida temáticas da culinária cigana e regional.

O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM) e é uma iniciativa do grupo Região da Magia Amazonas, que fomenta projetos e incentiva o turismo esotérico.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo Instagram @legiaodamagiaamazonas.

*Com informações da assessoria

