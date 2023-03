Teatro Amazonas recebe espetáculo de dança premiado e versão de musical da Broadway

“Rio Voadores” ressalta a importância da preservação do meio ambiente para o equilíbrio do planeta

Manaus (AM) – Uma nova semana com novas atrações está programada para acontecer no palco do Teatro Amazonas. O Corpo de Dança do Amazonas, um dos corpos artísticos do estado, apresenta nesta terça-feira (21), às 20h, o espetáculo “Rio Voadores”, com entrada gratuita.

Por meio da dança, a atração desta terça-feira ressalta a importância da preservação do meio ambiente como ponto crucial para o equilíbrio do planeta. “Rios Voadores” é um espetáculo coreografado por Rosa Antuña e acumula premiações nacionais, entre as quais o de melhor trilha sonora, criada por Makely Ka, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, em São Paulo.

“O trabalho do CDA recebeu projeção nacional e, atualmente, é considerado uma das companhias mais importantes do Brasil. Os espetáculos da companhia amazonense encontram identidade com as raízes e a cultura do nosso estado e, além da qualidade técnica dos bailarinos, contexto que desperta interesse em todo país”, revela o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

A programação no Teatro Amazonas segue durante a semana e, na quinta-feira (23), às 20h, o público terá a oportunidade de conferir o espetáculo “Tic, Tac, Visões do Tempo”, do Núcleo Criativo Circense.

A atração de classificação livre, traz a dança e as atividades circenses em duas horas de apresentação. Venda de ingressos na bilheteria do teatro e no site shopingressos.com.br.

A sexta-feira (24) será dedicada à música popular brasileira. A partir das 20h, a Orquestra de Violões do Amazonas sobe ao palco com o concerto “Ovam em ritmos brasileiros”. O espetáculo traz um repertório de grandes compositores do país, que traduzem a diversidade de gênero e estilos musicais. Entrada gratuita e classificação livre.

No sábado (25), às 20h, estreia “Escola do Rock – O musical”, da Casa de Artes Trilhares. O musical se destaca por ser uma produção licenciada e autorizada pelo escritório do musical original da Broadway, nos Estados Unidos, assistido por mais de três milhões de pessoas em todo o mundo.

A versão amazonense tem a direção cênica de Matheus Sabbá e Davila Holanda; direção musical do maestro Otávio Simões. A segunda sessão será no domingo (26), às 19h. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e no shopingressos.com.br.

