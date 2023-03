Homem é morto com 20 tiros e corpo achado em ramal na AM-010

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (31), com 20 marcas de tiros, no Ramal Bom Sossego, localizado no quilômetro 24 da AM-010.

De acordo com informações, os moradores ouviram disparos de arma de fogo vindo do local mencionado por volta das 1h e pela manhã foram até a cena do crime, quando encontraram o corpo e logo em seguida acionaram a polícia.

O homem vestia uma bermuda marrom e camisa rosa. Ele também possui duas tatuagens no peito. Do lado esquerdo um anjo e do lado direito uma data 12.04.22 e o nome Jéssica. Nas costas, possui uma outra tatuagem com a frase “O Senhor é meu pastor e nada me faltará”.

A equipe da polícia isolou a área até a chegada da equipe da Perícia Criminal. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

