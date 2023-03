Dono de mercadinho é preso após oferecer bombons e estuprar criança de 11 anos no AM

Um homem de 47 anos foi pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 11 anos. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (31) em um mercadinho que o suspeito é proprietário, localizado no bairro São José, em Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

Conforme a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Mancapuru, as diligências iniciaram após a mãe da vítima procurar a delegacia e denunciar o suspeito, que é dono de um mercadinho. Na ocasião, a criança teria ido ao estabelecimento comercial e o suspeito lhe ofereceu bombons, falou palavras impróprias e, em seguida, a aliciou.

“A criança mesmo assustada confirmou o ocorrido para a mãe, e ainda relatou que essa foi a segunda vez que o autor teria cometido os atos libidinosos. Após tomarmos conhecimento do crime, nós nos deslocamos ao endereço e efetuamos a prisão dele, em flagrante”, disse Roberta.

Ainda de acordo com a titular da DEP, ao ser conduzido à delegacia, ele negou as acusações, e disse que seu genro estava no mercadinho no momento em que a criança entrou, mas isso foi negado pelo genro dele.

Procedimentos

O indivíduo foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, e passará por audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

