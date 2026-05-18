Crime brutal

Polícia prendeu Raimundo Félix Machado após mais de 24 horas de buscas no interior do Maranhão

Publicado em 18 de maio de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Lajeado Novo (MA) – Um guarda municipal identificado como Raimundo Félix Machado acabou preso suspeito de matar a esposa, Idvânia Félix Moraes Souza, de 49 anos, a tiros no interior do Maranhão.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão, o crime aconteceu dentro da farmácia do casal, ao lado da residência onde os dois moravam.

Crime brutal

Moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo na tarde de sábado (16).

Depois dos tiros, o suspeito teria fechado as portas da farmácia e da casa antes de fugir de carro.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Idvânia caída dentro da residência com ferimentos provocados pelos disparos.

Além disso, a polícia informou que já existiam registros anteriores de agressões contra a vítima.

Buscas intensas

Após o crime, equipes da polícia iniciaram uma operação para localizar o suspeito.

A ação reuniu agentes da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz, da Delegacia da Mulher de Porto Franco e do Centro Tático Aéreo.

Durante as buscas, os policiais encontraram o carro usado por Raimundo abandonado em uma área de mata.

No entanto, ele não estava no local.

Prisão preventiva

Segundo a investigação, o advogado do suspeito informou às autoridades onde Raimundo Félix Machado estava escondido.

Os policiais localizaram o guarda municipal na zona rural de Ribeirãozinho do Maranhão.

Depois disso, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.

A polícia encaminhou Raimundo para a Delegacia Regional de Imperatriz, onde ele permanece à disposição da Justiça.

Leia mais:

Vizinho mata mulher que não correspondeu a flerte