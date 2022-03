Copa de Futebol de Mesa acontece neste domingo (6) em Manaus

Manaus (AM)- Acontece neste domingo (6), no estádio Carlos Zamith a quinta edição da Copa André Luís de Futebol de Mesa. O evento recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

A competição que acontecerá na modalidade dadinho, contará com botonistas federados e representando as equipes do Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Sul América, Jocamar e Banca Forte.

“O futebol de mesa, assim como outras modalidades, pode contar com todo nosso apoio nas competições. Sabemos que é um esporte que vem crescendo, em número de adeptos, e estaremos sempre incentivando atividades como essas, para que surjam novos atletas praticando esse esporte”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

O evento é organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Mesa (Fefman), em homenagem ao botonista brasiliense, André Luís, que realizou a primeira edição da competição no Amazonas, federado na equipe do Nacional, atualmente é responsável pelo Polo de Incentivo da Modalidade de Dadinho, no Brasil.

Para o presidente da Fefman, Jhonata Rosas, o futebol de mesa vem em uma trajetória crescente nos últimos anos.

“Hoje somos em torno de 60 botonistas, divididos em sete equipes amazonenses. Esse esporte é praticado desde a década de 80 no Amazonas, inicialmente com 3 toques; em 2008, a modalidade de 12 toques foi ingressada; em 2018, foi implantado o dadinho; e, este ano, a vidrilha começou a ser praticada entre os botonistas”, ressaltou Jhonata.

Futebol

Neste fim de semana, a penúltima rodada do Campeonato Amazonense de Futebol movimenta as praças esportivas da Faar.

No sábado (5), na Arena da Amazônia, Manaus e Manauara se enfrentam na parte de cima da tabela. O Gavião é o atual vice-líder, enquanto o Robô ocupa a quarta posição. No Ismael Benigno, a disputa é na parte de baixo, de quem permanece na Série A, o São Raimundo mede forças contra o Iranduba.

No domingo (6), Amazonas e JC jogam no estádio Carlos Zamith. E o Nacional encara o Clipper no Estádio Ismael Benigno. Todos os jogos acontecem às 15h30, com venda de ingressos nas bilheterias dos estádios onde ocorrerão os jogos.

Os eventos realizados seguem os protocolos sanitários, determinados pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, do Governo do Amazonas.

Todos os profissionais e equipe técnica presentes nas praças devem respeitar os protocolos como uso de máscaras, manutenção do distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro e o uso do álcool em gel.

Confira a agenda completa:

Arena da Amazônia – Vivaldo Lima

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus x Manauara (Público autorizado)

Data e hora: Sábado (5), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – São Raimundo x Iranduba (Público autorizado)

Data e hora: Sábado (5), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Nacional e Clipper (Público autorizado)

Data e hora: Domingo (6), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Carlos Zamith

Competição: 5ª Copa André Luís de Futebol de Mesa (público não autorizado)

Data e hora: Domingo (6), às 8h30

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Fast x Operário (Público autorizado)

Data e hora: Sábado (5), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Amazonas x JC (Público autorizado)

Data e hora: Domingo (6), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

