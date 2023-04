Ex-servidor é preso por ameaçar colegas após ser exonerado no AM

Um ex-servidor público, de 33 anos, foi preso em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Ele é investigado pelos crimes de ameaça, calúnia, usurpação da função pública, além de posse ilegal de arma de fogo, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, o suspeito trabalhava como funcionário público comissionado no município, mas foi exonerado na segunda-feira (10). No entanto, a partir disso, ele iniciou uma série de ameaças contra colegas do local onde trabalhava.

“Ele se exibia nas redes sociais em posse de armas de fogo e fardamentos policiais, afirmando estar em operação, mesmo não sendo policial. Com o início das investigações e acolhimento das informações, solicitamos à Justiça por um mandado de busca e apreensão para a casa dele, e ordem judicial foi decretada”, explicou Barradas.

Ainda conforme a autoridade policial, durante o cumprimento do mandado judicial, foram apreendidos coletes, fardamento da Secretaria de Segurança do município, algemas e outros objetos na residência dele.

Procedimentos

Foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar as circunstâncias do fato. O homem responderá pelos crimes de ameaça, calúnia, usurpação da função pública e posse ilegal de arma de fogo, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

