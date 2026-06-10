Latrocínio

Homem recebeu pena de 24 anos de prisão por latrocínio cometido contra um idoso de 85 anos em Novo Aripuanã.

Novo Aripuanã (AM) – Um homem de 31 anos, condenado a 24 anos de prisão por latrocínio (roubo seguido de morte), foi preso nesta quarta-feira (10) em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. O crime aconteceu em 2015 e teve como vítima um idoso de 85 anos, assassinado durante um assalto em sua residência.

Segundo o delegado Filipe Nascimento, o crime foi praticado por um grupo de criminosos que invadiu a residência da vítima para roubar dinheiro proveniente da aposentadoria do idoso.

De acordo com as investigações, um dos envolvidos era conhecido da vítima e utilizou a relação de confiança para facilitar a entrada dos comparsas no imóvel.

“O idoso permitiu a entrada do suspeito em sua residência. Durante a ação criminosa, ele foi imobilizado e, ao pedir ajuda, acabou sendo atingido por golpes de arma branca, morrendo no local”, explicou o delegado.

Após o assassinato, os criminosos fugiram levando cerca de R$ 720.

Condenado foi localizado após diligências

A Polícia Civil informou que o homem foi localizado no bairro Portelinha, onde teve o mandado de prisão cumprido.

Segundo a corporação, ele foi condenado a 24 anos de reclusão pelo crime de latrocínio.

Polícia procura demais envolvidos

As investigações continuam para localizar os outros participantes do crime.

“O indivíduo foi preso e permanecerá à disposição da Justiça. As diligências seguem para identificar e capturar os demais envolvidos”, destacou o delegado Filipe Nascimento.

O condenado ficará sob custódia para cumprimento da pena determinada pelo Poder Judiciário.

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