Novo Aripuanã (AM) – Um homem de 31 anos, condenado a 24 anos de prisão por latrocínio (roubo seguido de morte), foi preso nesta quarta-feira (10) em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. O crime aconteceu em 2015 e teve como vítima um idoso de 85 anos, assassinado durante um assalto em sua residência.
Segundo o delegado Filipe Nascimento, o crime foi praticado por um grupo de criminosos que invadiu a residência da vítima para roubar dinheiro proveniente da aposentadoria do idoso.
De acordo com as investigações, um dos envolvidos era conhecido da vítima e utilizou a relação de confiança para facilitar a entrada dos comparsas no imóvel.
“O idoso permitiu a entrada do suspeito em sua residência. Durante a ação criminosa, ele foi imobilizado e, ao pedir ajuda, acabou sendo atingido por golpes de arma branca, morrendo no local”, explicou o delegado.
Após o assassinato, os criminosos fugiram levando cerca de R$ 720.
Condenado foi localizado após diligências
A Polícia Civil informou que o homem foi localizado no bairro Portelinha, onde teve o mandado de prisão cumprido.
Segundo a corporação, ele foi condenado a 24 anos de reclusão pelo crime de latrocínio.
Polícia procura demais envolvidos
As investigações continuam para localizar os outros participantes do crime.
“O indivíduo foi preso e permanecerá à disposição da Justiça. As diligências seguem para identificar e capturar os demais envolvidos”, destacou o delegado Filipe Nascimento.
O condenado ficará sob custódia para cumprimento da pena determinada pelo Poder Judiciário.
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