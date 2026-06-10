Operação

Veículos foram encontrados em oficinas e outros pontos de Rio Preto da Eva durante ação da Polícia Civil.

Rio Preto da Eva (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu 12 motocicletas com registro de roubo ou furto durante a Operação Protetor Sem Fronteiras, deflagrada na terça-feira (9) no município de Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus.

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), com apoio da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, esta é a primeira fase da operação realizada no mês de junho. As apreensões ocorreram em diversos pontos da cidade, incluindo oficinas mecânicas e locais suspeitos de comercialização irregular de veículos.

Apesar das apreensões, não houve prisões durante a ação.

Os condutores das motocicletas com restrição de roubo ou furto foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos e auxiliar na identificação dos responsáveis pela venda ilegal dos veículos.

Operação combate comércio ilegal de veículos

De acordo com a Polícia Civil, as ações de fiscalização e recuperação de veículos vêm sendo intensificadas em todo o Amazonas, contribuindo para a redução dos índices de roubos e furtos.

“Seguimos atuando no combate aos roubos e furtos de veículos, com foco na identificação e responsabilização de grupos envolvidos na adulteração e comercialização ilegal de veículos”, afirmou o delegado Rodrigo Barreto.

Investigações continuam

A Polícia Civil informou que as investigações seguem para identificar os responsáveis pelos crimes e localizar outros veículos com restrição de roubo ou furto que possam estar circulando na região.

A Operação Protetor Sem Fronteiras faz parte das estratégias de enfrentamento ao crime organizado e de recuperação de patrimônio das vítimas no Amazonas.

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