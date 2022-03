Autora mirim do AM lança livro sobre economia para crianças

Aos 11 anos, Maria Luiza Lira é autora de “Finanças para crianças - Além da Mesada”, com pré-venda prevista para a próxima semana

Manaus (AM)- Com apenas 11 anos, Maria Luiza, a Malu, é a prova de que economia não é só coisa de “gente grande”. O assunto ser abordado em todas as idades.

A pequena é autora de “Finanças para crianças- Além da Mesada”, livro que traz desde dicas sobre como economizar dinheiro. Além do básico, a autora traz assuntos que até mesmo alguns adultos não assimilam, como Taxa Selic, Produto Interno Bruto (PIB) e Fundos Imobiliários.

Produzida de forma independente, a obra será lançada oficialmente no dia 2 de abril. A pré-venda está prevista para ser iniciada na próxima semana. O site que será disponibilizado no perfil do Instagram @malu.financas, onde a escritora mirim compartilha seus conhecimentos.

De acordo com Malu, o livro é ideal para crianças que queiram ganhar dinheiro e aprender a lidar com ele.

“Este livro veio para ajudar a transformar a vida dos pequenos. Ele foi feito com uma linguagem totalmente direcionada para as crianças, descomplicando o que complicaram”, enfatiza.

A amazonense comenta que escolheu falar sobre finanças porque é um assunto que gosta bastante e considera muito importante, embora seja pouco falado na infância. Segundo ela, a maioria das crianças não entende nada sobre dinheiro e nem sabe que poderia aprender sobre o tema desde cedo.

“Percebi que a educação financeira do Brasil é muito limitada e decidi que iria ajudar a melhorar isso. Foi assim que comecei a falar sobre o tema nas minhas redes socias para ajudar outras crianças a lidarem com o próprio dinheiro”, assevera.

Pensamento no Futuro

Moradora do município do Apuí, Malu detalha que seu interesse por economia surgiu com influência dos pais, Vânia Lira e Assis Bentes, que são empresários na área de consultoria.

“Eles sempre me incluíram para discutir sobre o orçamento familiar, de forma bem clara e transparente. Foi assim que eu comecei a compreender a importância do dinheiro para ter mais qualidade de vida”, pontua.

Desde então, ela começou a se preparar para o futuro, focando em formas de ganhar seu próprio dinheiro. “Comecei a usar mais a internet, assistir vídeos e ler livros sobre isso. Aí, quando nos mudamos para Manaus, surgiu a oportunidade de fazer um curso de influencer digital”, destaca.

Foi assim que surgiu o perfil @malu.financas, que conta com conteúdos descomplicados sobre finanças e agora serve de suporte para a etapa escritora de Malu.

“Eu percebi que podia fazer bem mais e comecei a me planejar para escrever meu livro. A publicação terá dez capítulos, desenhos, gráficos, tarefas e tudo para ajudar as crianças a entenderem sobre finanças”.

