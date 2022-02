Jornalista do AM anuncia série de lives e lançamento de primeiro livro físico

Manaus (AM)- A jornalista e escritora independente, Giuliana Fletcher, anuncia maratona de lives semanais a partir de fevereiro.

O projeto é voltado para as obras produzidas pela escritora em 2020 e 2021, além das obras a serem publicadas em 2022.

A primeira live acontece na terça-feira (11), às 19h, no Instagram de divulgação profissional da escritora (@giufletcher) e neste primeiro momento ela também abordará a confirmação da sua primeira publicação em livro físico na coleção “DONNA: Vozes que Ecoam”, da IRDE Editora, projeto que conta com 40 textos de autores, em grande maioria mulheres, do Brasil inteiro.

Lives

A primeira temática “21 textos produzidos em 2021” relembra os temas explorados no último ano, demonstrando o processo de suas obras literárias, em grande maioria, crônicas e poesias. Este também será o primeiro momento de troca de ideias e interação com o público para falar da experiência de estar sendo inserida no mercado literário após iniciar suas publicações na plataforma Medium, logo no início da pandemia da Covid-19, ainda em 2020.

O projeto das lives é realizado de forma virtual para que todos possam conhecer mais do trabalho da autora que tem como marca a expressividade emocional, detalhista e crítica em seus textos que são relatos altamente pessoais.

Na primeira publicação viabilizada por financiamento da Catarse, a autora traz o texto “Do lado de dentro das grades” que aborda a temática dos relacionamentos abusivos, em primeira pessoa, com inspiração baseada em fatos reais presenciados pela autora. A coleção em livro físico será disponibilizada ainda em 2022 com informações sobre vendas e disponibilidade anunciadas pela própria autora em suas redes sociais oficiais.

Sobre a jornalista e escritora

Giuliana Fletcher tem 24 anos, é de Manaus (AM) e faz questão de afirmar que é Capricorniana por ser fascinada por Astrologia.

Profissionalmente é formada em Rádio e TV pela Fundação Rede Amazônica (FRAM) com especificação em Produção e Direção, é formanda de Jornalismo pela Faculdade Boas Novas e atualmente segue se especializando em cursos voltados para a escrita e comunicação.

Atua como escritora independente na plataforma de textos ‘Medium’ desde 2020, onde iniciou de forma despretensiosa e depois teve repercussão com crônicas e poesias. Seu currículo profissional conta com autoria do projeto ‘Sereia Cultural’ produzido e apresentado pela mesma em 2016, na Tucupi Web Rádio, produção de TV para o Grupo Rede Amazônica, apresentação e reportagem no Imediato, rádio FM do Povo e reportagem institucional na Prefeitura de Manaus.

Além disso, a autora é também produtora cultural responsável pela Direção-geral do DVD ‘Do Rip Rap ao Flutuante’ do rapper Jander Manauara, integra a Pelabeira Produções como produtora artística e comunicadora, atualmente realiza assessoria artística e atua na rádio BandNews Difusora FM. Socialmente Giuliana é apoiadora das causas feministas e uma personalidade envolvida nas questões de arte e cultura da região Norte.

