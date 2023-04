Baseado no romance de Milton Hatoum, espetáculo “Dois Irmãos” estreia em maio

O espetáculo “Dois Irmãos”, inspirado na obra de mesmo nome, do autor amazonense Milton Hatoum, estreia no dia 2 de maio, e fica em cartaz até o dia 26 de maio

Manaus (AM) — Em uma temporada com 12 sessões em Manaus, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o espetáculo “Dois Irmãos”, inspirado na obra de mesmo nome, do autor amazonense Milton Hatoum, estreia no dia 2 de maio, e fica em cartaz até o dia 26 de maio, sempre às 19h. Assinado pelo grupo “Menina Miúda Produções Artísticas”, o espetáculo será apresentado no Buia Teatro, localizado na rua Dona Libânia, 300, Centro, próximo ao largo São Sebastião.

Esta é a primeira vez que o romance é produzido e estrelado por amazonenses. O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, comenta sobre a importância da representatividade em uma obra regional.

“O romance já foi adaptado para TV e espetáculo teatral, por profissionais de São Paulo. A obra foi escrita por um autor amazonense, e ambientada em Manaus. “Dois Irmãos” ser protagonizado e produzido por amazonenses mostra como temos grande potencial artístico em Manaus, e não precisamos buscar representatividade em outras capitais, pois isso temos em abundância com nossos artistas”, afirmou Cardoso.

Em “Dois Irmãos”, o autor retrata os conflitos de uma família em meio a Manaus do século XX. No centro do romance, estão dois irmãos, Yaqub e Omar. O relacionamento entre eles é marcado por tensão e rivalidade, o que acaba resultando em uma tragédia que muda o curso de suas vidas.

O escritor Milton Hatoum, que recentemente participou de um bate-papo sobre a peça em Manaus, celebra a nova adaptação para o teatro.

“Fico muito contente com a criação do espetáculo. É um ato generoso adaptar, para o palco, um romance. E não é fácil fazer uma adaptação. No fundo, não se trata de uma mera adaptação. Trata-se de uma recriação, ou, como diriam os poetas concretos: uma “transcriação”. A partir do texto original, se faz uma tradução daquilo que você imagina da nova linguagem”, afirma o romancista.

O diretor da montagem, Cairo Vasconcelos, explica o que o motivou a adaptar a obra de Hatoum para os palcos.

“Comecei a buscar referências da minha terra, do Amazonas, de Manaus, algo que eu conseguisse me aproximar ainda mais e tivesse mais domínio de falar no teatro. E também, o que me motivou foi o momento político que a gente tá vivendo, a obra do Milton Hatoum me deixa imerso e me agrada, porque eu consigo ver a Manaus do livro, que não mudou em determinadas situações: as questões do crescimento desordenado e o esquecimento da própria história de Manaus. Também é um conflito familiar, apesar de tudo isso, e me chama a atenção, eu gosto de conflitos familiares, e a família nunca esteve tão em voga”, destacou o diretor.

Na primeira semana, há sessões nos dias 2, 3 e 4; na segunda semana, nos dias 9, 10, 11; na terceira, nos dias 16, 17 e 18; e na última semana, nos dias 24, 25, e 26.

Ingressos

Os ingressos para a primeira sessão já estão disponíveis e custam R$ 30 (inteira). O público pode adquirir as entradas pela internet, no Sympla, pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/dois-irmaos-terca-feira-02-maio-primeira-temporada/1936769

A classificação é livre para pessoas acima de 16 anos. As sessões vão contar com intérpretes de Libras.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“O Contractador dos Diamantes” abre a temporada do Festival Amazonas de Ópera

De artista para artista: Músico dá dicas de como participar de editais culturais de Manaus