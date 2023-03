De artista para artista: Músico dá dicas de como participar de editais culturais de Manaus

Manaus (AM) — A oportunidade de tornar ideias em execução é possível de novo. O edital Prêmio Manaus Faz Cultura 2023 está aberto e desta vez contempla 100 projetos no valor de R$ 20 mil reais, em vários segmentos artísticos, com inscrições abertas até o dia 30 de abril, pelo site da Concultura (https://concultura.manaus.am.gov.br/programa-manaus-faz-cultura).

Para muitos, a elaboração desses editais ainda traz dificuldades das quais artistas não estão adaptados. Por isso, o gestor de projetos culturais, Jander Manauara, realiza pequenos vídeos com dicas em seu Instagram para auxiliar quem almeja contemplação.

Ao longo dos vinte anos de carreira, o rapper amazonense de 42 anos tem longa trajetória no Hip Hop, mas também conta com boa parte de sua experiência dedicada à escrita de projetos de edital. No final de 2020, ele foi contemplado pelo Edital Prêmio Feliciano Lana, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC) com recursos da Lei Aldir Blanc – 2020 e por meio disso produziu seu primeiro DVD, intitulado ‘Do Rip Rap ao Flutuante’, lançado em 2021.

Jander Manauara usa sua experiência na área cultural para dá dicas no Instagram Foto: Divulgação

Foi dessas experiências que ele decidiu aprofundar os conhecimentos e agora está na reta final da graduação em Gestão e Produção Cultural pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Ele conta que a cada edital do qual tem conhecimento, resolve compartilhar dicas em suas redes sociais com linguagem dinâmica e acessível, sem custo, e gere incentivo a todos os setores das artes a participar de iniciativas como essa para que o investimento na cultura local seja cada vez mais amplo.

“A cada vez que um artista, grupo ou coletivo se inscreve num edital promovido principalmente pelas secretarias municipal ou estadual de cultura, a demanda para o investimento nas artes se amplia, logo o investimento deve ser ampliado e é algo que a classe precisa entender. Submeter seus projetos em editais também é fomento. Apesar das burocracias, é possível fazer e é por isso que compartilho o que sei, para que essa elaboração seja facilitada”, afirma o músico e produtor cultural.

Os vídeos com dicas e informações para elaboração de projetos para o edital disponível já começaram a ser publicados no Instagram oficial: @jandermanauara e segue com publicações até o fim de março.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura anuncia resultado final do edital ‘Thiago de Melo – Novos Talentos’