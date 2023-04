Nova geração brilha no primeiro dia de combates do Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional 2023

Manaus (AM) — O primeiro dia de combates no 10.º Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional foi marcado por um verdadeiro show dos atletas da nova geração. O evento começou neste sábado (22) e prossegue até este domingo (23), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, espaço público administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). O evento teve apoio da deputada estadual Alessandra Campelo e do vereador Allan Campelo.

Segundo o presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO), Fernando Barros, o evento superou as expectativas. “Só neste primeiro dia de competição tivemos a participação de 1.200 atletas, que representaram academias e projetos sociais da capital e interior do estado”, disse o dirigente.

O dia de abertura iniciou às 9h, com as lutas do Pré-Mirim, e se estendeu a noite, com os duelos do Absoluto Azul Juvenil. No domingo, a programação inicia às 9h, com as pelejas da Preta Adulto e Máster, e termina às 17h, com as disputas do Absoluto Roxa.

A menina de ouro do Tarumã

O futuro do esporte está garantido graças à renovação no tatame. A faixa branca Débora Cristina Mendes, de 9 anos, foi campeã da categoria até 30 kg na classe 10/11 anos. Ela fez três lutas e superou todas as adversárias. A menina de ouro é atleta da equipe Game Fight, do Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

“A Débora Cristina é uma revelação, pois tem apenas um ano e meio de treino e já vem conseguindo grandes resultados nos campeonatos, colhendo bons os bons frutos dos treinamentos”, conta Rafael Campos, faixa preta que lidera a Game Fight do Tarumã.

O desempenho no Amazonense da FAJJPRO foi acompanhado pela família. A mãe da menina, dona Cristiane, era puro orgulho com o desempenho da promessa dos tatames.

“Estou muito feliz de ver minha filha participando dos campeonatos, pois esse sempre foi meu sonho. Ela é minha filha caçula e faço tudo para que ela treine na academia e tenha garantida as inscrições nos campeonatos”, declarou dona Cristiane.

A lutadora concilia o esporte com os estudos. Débora Cristina é aluna do 4° ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Manuel Ferraz de Campos Sales, no Tarumã.

“Adoro estudar e praticar o jiu-jítsu, porque é o esporte que eu amo, é meu esporte favorito e gosto muito de treinar com meus colegas. E sobre ser campeã é uma sensação incrível estar lutando e ganhando”, concluiu a joia da Game Fight.

*Com informações da assessoria

