Lutadores de Carauari viajam três dias de barco para disputar Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu em Manaus

Manaus (AM) — Três dias de viagem de barco e um sonho: conquistar o máximo de medalhas no 10.º Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional, que ocorre neste fim de semana, 22 e 23 de abril, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. Essa é a missão da delegação que representa o Centro da Juventude de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus).

Nas duas administrações do prefeito Bruno Ramalho, o município da Calha do Rio Juruá vem se destacando no esporte em diferentes modalidades. Resultados expressivos no jiu-jítsu, judô e futsal elevaram o município ao posto de referência na gestão esportiva.

“Acreditamos e investimos no esporte como instrumento de inclusão social de crianças, adolescentes e jovens. O esporte previne o uso de drogas, melhora a saúde física e mental, além de servir como prevenção ao uso de drogas e à violência”, disse o gestor, que recebeu a delegação antes do embarque para a capital.

Maratona

O grupo, que é liderado pelos professores Sidney Viana e Francisco Libório, saiu de Caruari na quarta-feira (12) e chegou a Manaus no sábado (16). No total, três dias e sete horas de viagem pelos rios da região a bordo do barco Comandante Oliveira II. São 19 integrantes na delegação de Carauari, que disputará o Amazonense pela quarta vez. A prefeitura local é exemplo no apoio ao esporte, pois arcou com todo o investimento nas passagens de barco, hospedagem, alimentação, quimonos e camisas de passeio.

“Nós queremos agradecer a prefeitura municipal de Carauari, ao Centro da Juventude e estamos indo lá para trazer orgulho para a nossa cidade. Vamos lutar para trazer o máximo de medalhas para Carauari”, disse Hiago Lima, um dos lutadores da equipe.

