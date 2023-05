Dupla é presa com carro roubado e drogas na Zona Leste de Manaus

Dois homens, de 32 e 38 anos, foram presos por tráfico de drogas, na noite de terça-feira (2), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Um carro com restrição de roubo, de placa PHK 0138, foi recuperado pela polícia.

A equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) faziam patrulhamento por volta das 23h30, quando abordou o condutor de um veículo na avenida Itaúba. Ao solicitar a revista do carro, encontrou uma alta quantidade de entorpecentes.

O suspeito informou à polícia que estaria vendendo a droga para outra pessoa. Em ações no bairro Novo Aleixo, Zona Norte, o comparsa do indivíduo foi detido com cerca de 500 gramas de drogas; duas armas de fogo falsas, sendo um de fuzil e uma pistola, além do veículo roubado recuperado.

É valido lembrar que no Brasil, de acordo com o o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), é crime possuir ou portar ilegalmente simulacro (imitação) ou réplica de arma de fogo, com pena de detenção de 6 meses a um ano, mais multa.

