Faculdade promove feiras de empreendedorismo em Manaus

Manaus (AM) – No início do mês de maio, a Fametro promove duas feiras de empreendedorismo abertas ao público nas unidades da instituição, em Manaus, com a Expo Fametro: Feira das Cores e a 2ª Feira do Empreendedorismo. Os eventos iniciam a partir desta quinta-feira (4).

Expo Fametro

Nesta quinta e sexta-feira (5) será realizada a 3ª edição da Expo Fametro: Feira das Cores, das 9h às 21h, nas unidades 1 , 2 e 5 da instituição de ensino, localizadas na Avenida Constantino Nery, 3000, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

A feira é aberta ao público e também recebe como expositores alunos, colaboradores da Fametro e a comunidade em geral. Interessados em expor seus produtos em uma próxima edição podem se inscrever na lista de espera do evento: https://bit.ly/FeiradasCoreslista.

Entre os produtos vendidos, o público pode encontrar artesanato, brechó, costura criativa, alimentos, peças de decoração e o evento também inclui apresentações artísticas e culturais.

“Em geral, a proposta é promover um momento de integração e entretenimento para todos que frequentam a Fametro e incentivar cada vez mais o empreendedorismo na instituição”, explica a supervisora do Núcleo de Apoio aos Discentes (NADI) da Fametro, Elinara Silva.

2ª Feira do Empreendedor

Já nos dias 8 e 9 de maio, a Fametro Norte realiza a segunda edição da Feira do Empreendedor, das 9h às 21h, que também é aberta para visitação do público e tem como expositores alunos e comunidade. A unidade fica localizada na avenida Margarita, nº 5, no bairro Nova Cidade.

“Os produtos artesanais são os principais que serão vendidos na feira, que também vai contar com a venda de materiais escolares, roupas, sapatos, joias, cosméticos, artigos para a decoração, entre outros”, comenta Ygor Leite, coordenador pedagógico da unidade.

Ainda de acordo com o coordenador, a feira, que tem a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae), estimula o uso dos métodos ensinados em sala de aula, uma vez que a disciplina de empreendedorismo está presente nos cursos da instituição.

“Esse tipo de iniciativa aproxima os alunos da instituição e também contribui com formas de renda para eles e para a comunidade”, explica.

*Com informações da assessoria

