Prefeitura de Manaus realiza série de reinaugurações em escolas

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), participou nesta quarta-feira (10), da reinauguração de três escolas municipais: Centro Municipal de Ensino Integral (Cmei) Professora Nilza Alencar, a escola Joaquim Gonzaga Pinheiro e o colégio São Dimas. Todos localizados na zona Oeste da capital amazonense.

Essas reformas fazem parte de uma série de melhorias em escolas que a prefeitura de Manaus, junto com a Secretária Municipal de Educação (Semed) promovem para continuar o desenvolvimento da educação na cidade. A instituição de ensino São Dimas, localizada no bairro São Jorge, que atende crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1, não recebia reforma há 10 anos.

David Almeida declarou durante inauguração da escola São Dimas que o objetivo da prefeitura não é apenas reformar as escolas esteticamente, mas avançar em mudanças de infraestrutura, educação e investimento nos profissionais.

“Essa é a escola número 316 que estamos entregando, reformada, ampliada e modificada, para que possamos proporcionar para o filho de vocês o melhor ambiente. Saímos daqui e vamos inaugurar a escola número 317 no bairro Villa da Prata. Na educação, nós queremos a transformação na infraestrutura, melhorando os ambientes escolares, e melhorar a questão salarial dos servidores. Queremos transforar os filhos de vocês com a melhor educação de ensino básico do país.“ afirmou Almeida.

Durante a reinauguração das escolas estava presente a titular da Semed, professora Dulce Almeida, que representou a Prefeitura de Manaus, na terça-feira, (9), em reuniões com representantes do governo federal, em Brasília para compartilhar as experiências educacionais e buscar novas parcerias para melhorar a qualidade de ensino.

“Conversei com a diretora de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Rosângela Machado e vamos ter capacitação aos nossos profissionais, também. Nós precisamos para auxiliar as nossas crianças para cuidar também da nossa saúde, nos capacitar para auxiliar crianças e as famílias. A educação especial está acontecendo”, pontuou Dulce.

A professora da educação infantil, Hudneia Freitas, que lecionava na escola há 5 anos atrás e retornou após a reforma afirma que é uma grande satisfação encontrar à instituição com todas as melhorias.

“Voltar depois de 5 anos e encontrar a escola, com todas essas melhorias traz grande satisfação. Essa reforma vai trazer grandes benefícios não só para a instituição, mas para todas as crianças que aqui estudam e o para o bairro”, disse.

Em Brasília, foram apresentados pela secretaria os projetos de inclusão e acessibilidade, desenvolvidos para os estudantes com deficiência da rede municipal de ensino, no Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A avó da pequena Emilly Sophia de 9 anos, estudante da escola, que estava presente na inauguração da escola municipal declarou que com a mudança da neta para o bairro, não teve duvidas em escolher a escola reformada para colocar a neta.

“A Emilly já chegou me falando que a escola estava muito bonita, a anterior que estudava era bem pequenininha e agora essa, com todas as melhorias, com aspecto novo, nos deixa tranquilas”, declarou.

Leia mais:

Terminal 7 será construído no Tarumã, em Manaus, diz prefeitura

Prefeitura de Manaus assina ordem de serviço para reforma do T3

Prefeitura anuncia passagem subterrânea na avenida das Torres