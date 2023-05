Prefeitura de Manaus assina ordem de serviço para reforma do T3

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nessa segunda-feira (8), a ordem de Serviço para a reforma e manutenção do Terminal de Integração do bairro Cidade Nova (T3), na avenida Noel Nutels, zona Norte da cidade. O projeto prevê a reestruturação de uma área de 6.923,28 metros quadrados, com um orçamento no valor de R$ 680 mil.

David Almeida adiantou durante a coletiva que ainda nesta quinta-feira (11), irá liberar a ordem para a construção do terminal 7, localizado na avenida Torquato Tapajós e já na semana que vem a ordem de serviço para transformação do terminal 6, na rodoviária de Manaus, localizado no bairro viver melhor.

“Esse investimento faz parte da modernização que nós queremos para o transporte coletivo, depois daremos a ordem de serviço para a construção do T7. Na próxima semana sai a ordem de serviço para a modificação do T6 para rodoviária, vamos reformar 27 estações do expresso, além dos terminais nos bairros. Nós colocaremos também mais 150 novos ônibus com ar-condicionado, tudo isso faz parte dos investimentos da prefeitura para a melhoria do transporte coletivo na cidade” deestacou Almeida.

A obra é uma parceria do governo do estado realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU),

O Diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, afirmou durante o evento de assinatura que o terminal 3 vive uma nova fase de modernização e implementação que outros terminais já estão passando.

“Nós estamos dando início uma nova fase no T3, não é uma reforma, é uma modernização porque o terminal vai receber serviços novos, nós vamos ter informações em tempo real da linha dos ônibus, novas identificações dos pontos de parada, redistribuição das pessoas que trabalham no terminal, nova identificação visual e o sistema de segurança que já está implantado no T2 no T1 aquele monitoramento em tempo real que pode identificar as pessoas.”, declarou Martins.

Ao todo, 42 linhas passam pelo T3, atendendo a todos os bairros da zona Norte e parte das zonas Oeste e Leste. A prefeitura salienta, que com a nova intervenção, os usuários terão conforto, segurança e estrutura de qualidade.

A estudante da Universidade Federal do Amazonas, Samily de 20 anos, destacou ao Em Tempo, que essa mudança na estrutura do terminal trará maior segurança para todos os usuários que utilizam o serviço de transporte público todos os dias.

“A gente vê que falta algumas infraestruturas aqui principalmente a noite e a reforma no terminal vão trazer maior tranquilidade para todos que usufruem desse espaço principalmente à noite, como eu que volto da universidade todos os dias” afirmou a estudante.

A reforma tem como planejamento a aplicação de nova pintura, reformas nos banheiros, reparos na cobertura e troca da iluminação. Também serão aplicadas faixas de pedestres e linhas de bordo, para sinalização viária, e uma nova identidade visual.

Hélio Lourenço, que trabalha há três anos em uma banca de variedades no terminal 3, declarou que as novas mudanças no T3 serão muito bem vindas, não apenas aos trabalhadores, mas como a todos os usuários.

“Na questão de ser um lugar mais tranquilo vai ser ótimo de se trabalhar, porque nos trabalhamos em uma situação precária atualmente, mas com essa reforma vai ser uma melhora tanto pra nos quanto para os demais usuários que utilizam o serviço“, declarou.

No local serão reformados também os boxes de trabalho de todos os funcionários, contemplando no total cerca de 110 permissionários de forma fixa e 30 ambulantes.

Secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, destacou que essa é uma obra muito importante para o terminal e que a parceria com o IMMU trará bons resultados.

“Essa é a gestão do prefeito David Almeida, que não deixa nada para depois. Iremos fazer uma força-tarefa para entregar à população aquilo que ela merece. É por aqui que as pessoas passam todos os dias para o seu trabalho e muitos tiram sustento por intermédio dessas bancas. O que foi feito no Terminal 2 será replicado aqui. Chegou o momento de retribuirmos tudo que a população fala, essa obra é uma obra inacabada e o prefeito David finalizará essa obra”, disse. afirmou.

