Terminal 7 será construído no Tarumã, em Manaus, diz prefeitura

O novo terminal de integração do transporte público, o T7, será construído no bairro Tarumã, na Zona Norte de Manaus. A ordem para a realização da obra vai ser assinada nesta quinta-feira (11) pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

Segundo a prefeitura, o novo T7 terá uma área construída de 4 mil metros quadrados e contará com uma infraestrutura completa para atender, com segurança e conforto, os usuários do transporte público.

O local terá duas plataformas, sendo uma para ônibus articulado e convencional e outra apenas para convencional, que irão realizar viagens dos bairros ao terminal (alimentador), e do bairro ao Centro (troncal), atendendo as zonas Oeste e Norte.

O T7 vai atender diariamente mais de 40 mil passageiros que serão conduzidos por cerca de 20 linhas de ônibus para atender os usuários que irão em direção ao Centro da cidade e outros bairros.

