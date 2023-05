Trio é preso suspeito de furtar mais de duas toneladas de café, em Manaus

Manaus (AM) – Três pessoas foram presas nesta quinta-feira (18), sendo suspeitas de furtar mais de duas toneladas de café de um empresa privada. Crime aconteceu em maio de 2023, em uma empresa privada do ramo alimentício.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP) as investigações iniciaram no momento em que representantes da empresa compareceram ao 26º DIP na quarta-feira (17/05), e registraram um Boletim de Ocorrência (BO) acerca do furto.

“O furto foi praticado por três indivíduos ao todo, sendo eles dois vigilantes de uma empresa de segurança terceirizada e um técnico mecânico, 49, da empresa de café. Os vigilantes foram os responsáveis por desligar câmeras de segurança do local durante 4 horas, para que, junto ao funcionário, pudessem desviar mais de duas toneladas de café”, disse.

Conforme o delegado, em diligências ao longo desta quinta, as equipes conseguiram capturar um dos vigilantes, 46, e o técnico mecânico. Em depoimento, eles relataram que venderam o material para um comerciante, um indivíduo de 24 anos.

“Fomos ao comércio do receptador, que fica localizado no bairro Novo Israel, também na zona norte, e no local encontramos a carga furtada. O proprietário do estabelecimento estava em posse de uma arma de fogo, ocasião em que demos voz de prisão em flagrante”, falou.

O delegado enfatizou que as investigações irão continuar para localizar e prender o segundo vigilante e possível quarto envolvido nesta ação criminosa.

Procedimentos

O técnico mecânico e o vigilante foram ouvidos e indiciados por furto qualificado e associação criminosa. O comerciante responderá por receptação qualificada, associação criminosa e porte irregular de arma de fogo.

Eles ficarão à disposição da Justiça.

