Prestador de serviços da Amazonas Energia é preso por fazer ‘gato’

Manaus (AM) – A concessionária Amazonas Energia segue envolvendo-se em polêmicas no âmbito criminal. Após defender em anúncio publicitário, que quem fosse contra o novo sistema de medidores aéreos estaria cometendo crime, um prestador de serviços da empresa foi preso por suspeita de roubar fio de eletricidade e realizar o popular ‘gato’ para seu benefício. O homem identificado como Leonardo Lopes Furtado, de 41 anos, foi detido nesta semana em sua residência, situada na comunidade João Paulo II, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Conforme informações do delegado Leonardo Marinho, titular do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito foi identificado em ação de furto qualificado e teria usado as informações que recebia como funcionário da empresa para praticar os crimes. Ele foi autuado em flagrante e conduzido para uma delegacia na capital amazonense.

“Recebemos informações sobre um agente público que estaria furtando fios e também desviando a energia de forma criminosa para sua residência. Então, nos deslocamos e nos deparamos com os técnicos da concessionária de energia, que foram até a residência e atestaram o furto”, apontou.

Em resposta aos questionamentos do Em Tempo sobre o ocorrido, a Amazonas Energia, que é alvo de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) – e também foi alvo de repúdio na Câmara Municipal de Manaus (CMM) por afirmar que pessoas que não são a favor dos medidores aéreos defendem o crime -, declarou por meio de sua assessoria que ‘a concessionária e suas empresas parceiras não coadunam com qualquer tipo de prática ilegal’.

“A Amazonas Energia solicitou providências da empresa terceirizada, diante da situação. Ressaltamos que a concessionária e suas empresas parceiras não coadunam com qualquer tipo de prática ilegal. ”, destacou a assessoria.

Empresa problema

O deputado estadual e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC-Aleam), deputado estadual Mário César Filho (União Brasil), levantou na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) a suspeita da existência de uma rede de “fake News” contra sua vida pessoal e pública nas redes sociais, movida por funcionários da Amazonas Energia.

O deputado fala em perseguição por parte da chefe de comunicação da concessionária de energia no Estado, e de blogs, portais e sites que repentinamente passaram a questionar seu desempenho parlamentar.

“Eu vim da imprensa e sei como funciona. Não vou ‘arregar’ em nenhum momento”, disse o parlamentar.

O deputado afirmou que a campanha de difamação veio dias após a entrega ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM) da denúncia contra a peça publicitária da Amazonas Energia.

Em denúncia recente, o deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) repudiou, da tribuna da Aleam, o desrespeito da empresa Amazonas Energia diante dos frequentes apagões no município de Itacoatiara.

“Impossível ter desenvolvimento regional com a falta de energia”.

“Trago uma triste realidade enfrentada por diversos municípios do interior do Estado, que é a constante falta de energia. Estive no último fim de semana no município de Itacoatiara, onde pude comprovar de perto os frequentes apagões. Uma verdadeira falta de respeito e de compromisso com a população, que tem um custo muito caro com a energia. Hoje temos uma das energias mais caras do país, com um atendimento de péssima qualidade”, lamentou Abrahim.

O presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Rural e Regional da Aleam ainda disse que sua equipe jurídica dará entrada em alguns requerimentos para que a Amazonas Energia se pronuncie sobre a falta de energia em Itacoatiara e apresente soluções.

“Fica aqui o nosso repúdio e a nossa indignação à Amazonas Energia. Aguardamos que soluções sejam tomadas e o problema resolvido para acabar com esses apagões, que vêm atingindo constantemente Itacoatiara. Isso prejudica crianças, idosos, o comércio, ou seja, a população em geral. Itacoatiara precisa iniciar o processo de mudança para o Linhão e os outros municípios precisam trabalhar outras matrizes, como usinas de gás, que hoje são muito fortes, isoladas, que trabalham somente para essa produção, que é caso do município de Coari”, concluiu.

Leia mais:

Prestador de serviços da Amazonas Energia é preso por fazer ‘gato’

Presidência da CMM garantiu estrutura necessária para trabalhos da CPI da Águas de Manaus

“Falta de energia constante no interior é desrespeito com a população”, diz deputado