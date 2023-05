VÍDEO: fã sofre três tentativas de furto de celular em show do Matuê

Vídeos gravados durante a apresentação do rapper Matuê na Praia de Copacabana no último domingo (21) mostram que o público enfrentou problemas com a segurança durante o evento. Em vez dos sucessos do cantor, as gravações compartilhados nas redes sociais mostram momentos de tensão: uma das espectadoras conseguiu registrar, em imagens, ao menos três tentativas de furto.

Vídeos que mostram a falta de segurança durante o show viralizaram nas redes sociais. Além da correria vista do alto, uma publicação já alcançou quase 200 mil curtidas no TikTok em que a usuária descreve o vídeo como “E eu que fui ao show do Matuê e gravei duas tentativas de furto”.

🚨 VÍDEO: Tentativa de furto em show no Rio de Janeiro viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/A8Wl1MlVfc — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 23, 2023

Nas imagens, várias pessoas — que lotaram a praia de Copacabana no último domingo — estendiam os braços com os celulares em mãos para gravar o show do rapper. No entanto, entre os grupos de espectadores, homens que caminhavam na multidão tentaram puxar o telefone de um espectador, que resistiu e conseguiu manter o aparelho consigo.

Inicialmente, o fã está com os braços esticados quando sofre o primeiro puxão, sem sucesso. Em seguida, o espectador recua o braço para trás de uma mulher, quando sofre uma nova tentativa de furto. Antes da metade do vídeo, que tem 22 segundos de duração, um terceiro puxão acontece, mas o fã mantém o telefone gravando, apesar de esbravejar contra os puxões.

O show de Matuê ocorreu no início da noite do último domingo, durante uma série de exibições na Praia de Copacabana, que ocorrerá também no próximo fim de semana, numa estrutura montada no Posto 4, na altura da Rua Constante Ramos.

Quem abriu a noite foi o cantor e compositor Pretinho da Serrinha, que chegou a parar a apresentação para chamar a Polícia Militar, por conta de uma confusão que ocorria em frente ao palco.

Em nota, a Polícia Militar informa que, no domingo, a equipe do 19º BPM (Copacabana) “encaminhou um adolescente para a 12ª DP, após constatar mandado de apreensão contra o mesmo” e que “outro adolescente também foi encaminhado para a delegacia, após uma vítima alegar que ele teria roubado seu cordão”. A corporação informa ainda que nove facas foram apreendidas pelos agentes na região de Copacabana.

*Com informações do Extra

