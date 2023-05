Suframa participa de evento sobre empreendedorismo no Amapá

As vantagens tributárias para um Microempreendedor Individual (MEI) ter um cadastro na Suframa, além das possibilidades de benefícios advindas da utilização de matéria-prima regional em produtos, são alguns dos temas abordados por servidores da Coordenação Regional da Área de Livre Comércio de Macapá/Santana (ALCMS), da Autarquia, durante a Semana do MEI 2023 no Amapá. O evento começou nesta terça-feira (23) e prossegue até quinta-feira (25), promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amapá (Sebrae-AP).

Além de possuir um guichê instalado na Sala de Conhecimentos da sede do Sebrae-AP (Avenida Ernestino Borges, 740, bairro Julião Ramos) para tirar dúvidas e promover orientações aos visitantes durante os três dias de feira, servidores da ALCMS também ministrarão a palestra “Incentivos fiscais ICMS/IPI e Zona Franca Verde”, que ocorrerá na tarde da quarta-feira (24).

“A Suframa faz questão de participar de eventos criados para disseminar conhecimentos, promovidos por instituições parceiras como o Sebrae-AP, por entender que são oportunidades importantes para a Autarquia divulgar conteúdos importantes para seus usuários e se aproximar cada vez mais da população”, explica a coordenadora da ALCMS, Ulene Costa da Silva.

A Semana do MEI tem por finalidade disponibilizar conteúdo sobre gestão, questões de regularidade, feiras de negócio, consultorias e transformação digital aos pequenos negócios, ofertando palestras e orientações técnicas. Entre os temas de palestras agendados estão assuntos como: despertar comportamentos empreendedores; Empreendedorismo Feminino – A força das mulheres nos negócios; Tendência de negócios – o que pode dar dinheiro hoje?; Filiação, Segurados e Benefícios Previdenciários (INSS); e NF-e Passo a passo para emitir sua nota fiscal (SEMFI).

*Com informações assessoria

