Sicredi está na programação da Semana do MEI, do Sebrae/AM

Manaus (AM) – Com o objetivo de desenvolver negócios locais e a economia dos municípios, o Sicredi estará presente na Semana MEI Amazonas, promovida pelo Sebrae de 22 a 26 de maio. A Semana MEI, realizada em todo o país, é o principal e maior evento de orientação e capacitação para microempreendedores individuais e o Sicredi está apoiando e patrocinando o evento.

Com estandes em quatro cidades (Manaus, Itacoatiara, Parintins e Manacapuru), o Sicredi estará incentivando os microempreendedores a tirarem suas ideias do papel ou a impulsionar ainda mais as que já estão em andamento.

Para o gerente regional de Desenvolvimento, Rudinei Kronbauer, o Sicredi entende a força que os microempreendedores têm para movimentar a economia nas cidades.

“Os chamados MEIs desenvolvem negócios que asseguram mais renda e até mais empregos para um número crescente de pessoas. Precisam de incentivo para alavancar esses projetos. O Sicredi pode ser esse parceiro”, afirma.

Esta é a 14ª edição da Semana do MEI do Sebrae. Conta com eventos presenciais e online gratuitos com palestras e cursos como “Formalização: Por quê ser um MEI?”, “Inteligência Emocional dos Negócios”, “Tendências para Barbearia” e “Higiene e Manipulação”, entre outros. Há também os espaços digitais com experiência 3D na plataforma interativa Sebrae Experience, além dos estandes das empresas que apoiam o evento, como o Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros. Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 227 municípios e possui 296 agências, para o atendimento a mais de 1 milhão de associados.

