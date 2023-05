Mercado de games movimenta R$ 12 bilhões no Brasil e cresce no Amazonas

O mercado de produtos “geek” fatura alto em todo o mundo. Um dos mais rentáveis é o de games, que só no Brasil movimenta R$ 12 bilhões por ano, conforme a consultoria PwC. Nesta quinta-feira (25) é comemorado o Dia do Orgulho Geek, data que homenageia os fãs de cultura pop, universo que envolve animes, séries, filmes e jogos eletrônicos.

O mercado de games se mantém em ascensão no Amazonas. Segundo a gerente de marketing da Info Store, Elberlany Horta, em 2022, a empresa registrou crescimento de 14% em vendas, somente no segmento de jogos.

“Esse é um público muito fiel que aguarda pelos lançamentos, para acompanhar as tendências do mercado. Esse mês, por exemplo, recebemos com exclusividade o jogo The Legend of Zelda e, antes mesmo de anunciar nos canais de comunicação, já tinha esgotado o estoque”, afirmou.

Diferente do que muitas pessoas podem pensar, os jogos eletrônicos atraem não somente adolescentes. A Pesquisa Game Brasil 2022 apontou que 74,5% da população são adeptas dos jogos e o principal público está na faixa etária entre 25 e 34 anos.

Elberlany Horta ressalta que o mercado de games deve continuar em ritmo acelerado nos próximos anos. “As pesquisas falam bastante dos jogos em si, mas há vários outros mercados paralelos que também se beneficiam com o setor, como, por exemplo, o de eletrônicos. Para rodar o jogo em sua qualidade máxima, muitos investem em equipamentos como computadores, smartphones, fones, cadeiras, entre outros itens”, destacou.

Ação Especial

Em comemoração ao Dia do Orgulho Geek, a Info Store, que atua no setor de tecnologia há 25 anos, preparou uma ação especial durante toda a semana, com ofertas em diversos produtos, como console, controle, cadeira gamer, notebook, entre outros.

Para quem quer fazer manutenção nos equipamentos gamers, as assistências técnicas da Info Store também estão realizando uma campanha de desconto.

As assistências técnicas estão localizadas nas lojas do Amazonas Shopping, Manauara Shopping e na rua Belo Horizonte, em Adrianópolis. Um diferencial do serviço da Info Store é que está disponível para qualquer pessoa, independente se adquiriu ou não o eletrônico nas lojas do grupo.

*Com informações da assessoria

