Frentista morre após ser baleado em posto de gasolina que trabalhava, em Manaus

Manaus (AM) – Leandro Cabral da Cunha, de 32 anos, morreu, na tarde desta quarta-feira (24), após ser baleado em um posto de gasolina onde trabalhava como frentista, na Rua Raquel de Souza, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O homem foi atendido no Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme a polícia, Leandro estava abastecendo um veículo, quando homens armados chegaram no local efetuaram os tiros contra ele. Os suspeitos chegaram a descarregar as munições das armas.

“Os suspeitos entraram no posto já com arma nas mãos, e efetuaram disparos contra o frentista, então isso já mostra que não houve tentativa de roubo, mas a ideia de execução”, informou o delegado George Gomes, titular do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Câmeras de segurança do posto de gasolina registraram toda a ação dos criminosos. A vítima correu para dentro da loja de conveniência para tentar se proteger. Sem munições, o frentista foi agredido a coronhadas.

Na gravação, a vítima se esconde junto com outros funcionários dentro de um escritório.

“Independente da causa, os autores do crime vão ser punidos, pois a cidade não está na mão de criminosos. O estado quem controla a cidade, o estado quem demanda a justiça e a aplicação da lei”, disse o delegado.

Os autores do crime fugiram do local e deixaram a vítima agonizando. Segundo a polícia, Leandro responde na Justiça pelo crime de roubo e usava tornozeleira. Os motivos e autoria do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil.

