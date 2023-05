Jovem é baleado no abdômen após ser capturado pelo “tribunal do crime” em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem, identificado como Joadson Ferreira Miranda, de 23 anos, foi baleado no abdômen após ser capturado por membros do “tribunal do crime”, na noite de terça-feira (16), na rua Rio Branco, bairro Monte Sião, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava em via pública, momento em que foi surpreendida por criminosos armados.

Na sequência, levado para uma área de mata, Joadson foi pendurado e atingindo com um disparo de arma de fogo. Moradores presenciaram o fato e ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou o jovem para o hospital Platão Araújo, ainda na Zona Leste.

O quadro de saúde de Joadson ainda não foi divulgado e ninguém havia sido preso até a publicação dessa matéria.

