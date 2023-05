Segundo a polícia, os suspeitos descarregaram as munições das armas contra o frentista, que também foi agredido a coronhadas.

O frentista Leandro Cabral da Cunha, de 32 anos, foi baleado em um posto de gasolina onde trabalhava, na Rua Raquel de Souza, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, Leandro estava abastecendo um veículo, quando homens armados chegaram no local efetuaram os tiros contra ele. Os suspeitos chegaram a descarregar as munições das armas.

“Os suspeitos entraram no posto já com arma nas mãos, e efetuaram disparos contra o frentista, então isso já mostra que não houve tentativa de roubo, mas a ideia de execução”, informou o delegado George Gomes, titular do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Câmeras de segurança do posto de gasolina registraram toda a ação dos criminosos. A vítima correu para dentro da loja de conveniência para tentar se proteger. Sem munições, o frentista foi agredido a coronhadas.

🚫 VÍDEO: Frentista é baleado em posto de combustível na Zona Sul de Manaus. pic.twitter.com/eGL5iATw88 — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 24, 2023

Na gravação, a vítima se esconde junto com outros funcionários dentro de um escritório.

“Independente da causa, os autores do crime vão ser punidos, pois a cidade não está na mão de criminosos. O estado quem controla a cidade, o estado quem demanda a justiça e a aplicação da lei”, disse o delegado.

Os autores do crime fugiram do local e deixaram a vítima agonizando. Leandro ainda chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto.

Segundo a polícia, Leandro responde na Justiça pelo crime de roubo e usava tornozeleira. Os motivos e autoria do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil.

🚨 Frentista é baleado enquanto trabalhava em posto de gasolina na Zona Sul de Manaus pic.twitter.com/iCREaWfolq — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 24, 2023

