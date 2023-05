Vereador Peixoto e Prefeitura de Manaus alinham melhorias para sinal 5G

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira (25), o vereador Peixoto (Agir), autor da lei que viabilizou a implementação da tecnologia 5G na cidade de Manaus, esteve reunido na Prefeitura de Manaus, com o vice-prefeito e secretário da Casa Civil, Marcos Rotta, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), da Procuradoria Geral do Município (PGM) e do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), além de representantes das empresas de telefonia móvel para o debate da qualidade da tecnologia na capital e a melhoria nos serviços prestados para toda a população.

Um dos pontos de destaque na discussão foi a legislação focada na regulamentação ambiental e o ajuste para obter o potencial pleno da nova tecnologia. Peixoto destacou o seu papel colaborativo no processo e, no entendimento das partes, para que a população de Manaus possa ser perfeitamente contemplada com o 5G.

“A reunião foi bastante proveitosa. Eu busco sempre a convergência entre as partes porque sei que lá na ponta, quem mais necessita da tecnologia é o cidadão, é a indústria, o setor da saúde e segurança. Precisamos de celeridade sempre, pois Manaus tem demandas urgentes e precisamos, como representantes do povo, levar esse sentimento para a mesa de reunião. Também é importante lembrar que a adequação da tecnologia para a nossa realidade é personalizada. Nossa cidade possui áreas urbanas, rurais e ribeirinhas, o que torna a legislação complexa e dinâmica”, destacou o vereador.

Ao final da reunião os representantes das empresas de telefonia que operam o 5G celebraram o avanço a partir da interlocução de Peixoto, a quem sempre recorrem em demandas junto à Prefeitura de Manaus.

O vice-prefeito e chefe da Casa Civil, Marcos Rotta também mostrou total atenção ao avanço desta pauta.

“Começaremos a estudar a legislação aplicável a essa operação e os respectivos ajustes necessários para garantir que o 5G fique dentro do ambiente legal, adequado à realidade de Manaus, para a garantia da qualidade no sinal. Com mais conectividade, quem sempre ganha é a nossa população. Vamos em frente!”, ressaltou.

Para Peixoto, o encontro de hoje representa um grande passo para a modernização e efetividade do serviço em Manaus.

“A nossa cidade foi uma das primeiras capitais a ter uma legislação focada na regulamentação da implantação do sistema necessário para disponibilizar o sinal 5G. No ano passado fomos reconhecidos pelo prêmio cidade amiga do 5G, não podemos deixar de evoluir e ter um sinal e serviço adequado. Vou continuar na luta por essa tecnologia e oferecer uma Manaus mais conectada e com as inúmeras possibilidades que esta tecnologia pode oferecer. Manaus merece, nossa população merece”, finalizou o vereador.

