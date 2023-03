CMM aprova proposta que concede Medalha de Ouro Cidade de Manaus a Wilson Lima

Manaus (AM) — A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta segunda-feira (20), o Projeto de Decreto Legislativo n⁰. 003/2023, o qual concede a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil).

De autoria do vereador Peixoto (Pros), o PDL aprovado fornece ao chefe do Executivo Estadual, Wilson Lima, a honraria mais importante da Casa Legislativa. A Medalha de Ouro Cidade de Manaus é entregue àqueles que realizaram atividades relevantes para a sociedade da capital do Amazonas por mais de dez anos.

Conforme o vereador Peixoto, o projeto surgiu como uma forma de homenagear o governador do Amazonas pelos serviços prestados à população de Manaus. “Este é um projeto do ano passado, mas vem em uma excelente hora, após a reeleição do Governador, que é uma prova inequívoca de que o povo deu em relação a ele com essa recondução ao mandato”, lembrou Peixoto.

Ainda conforme o parlamentar, o governador Wilson Lima já exerceu outros trabalhos para a população antes de exercer o cargo eletivo, como na área da comunicação.

“A história de Wilson com o Amazonas e com Manaus já vem desde 2006. Ele buscou na capital do estado um local para seguir sua carreira profissional e mesmo antes de entrar na política, se destacava como jornalista, cobrando do poder público o cuidado com a cidade e acredito que em sua gestão, ele busca retribuir o carinho com o que foi recebido e acolhido”, afirma o vereador.

O decreto também foi subscrito e promulgado pelo presidente da CMM Caio André (PSC) e subscrito pelos vereadores: Lissandro Breval, Everton Assis, Diego Afonso, Dr. Daniel Vasconcelos, Allan Campelo, Eduardo Alfaia, Jander Lobato, Marcelo Serafim, Ivo Neto, Dione Carvalho, Rosivaldo Bual, Raulzinho, Marcel Alexandre, Elan Alencar, Fransua, Eduardo Assis, Capitão Carpê Andrade, Yomara Lins, Roberto Sabino, Taysa Lippy, Raiff Matos, Márcio Tavares, Professor Samuel e João Carlos.

Ao Em Tempo, o vereador Elan Alencar (Pros) destacou que a homenagem acontece em razão das atuações de Wilson Lima como governador, como a parceria entre ele parceria e o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), a qual permitiu o asfaltamento de várias regiões da capital, e a reforma de feiras em Manaus.

“A gente destaca vários serviços feitos pelo Governo do Estado, não só aqui na capital como também no interior. É sempre bom que os homens públicos reconheçam a gestão e o trabalho das autoridades, e é isso que a gente está fazendo aqui na Câmara reconhecendo o trabalho do governador Wilson Lima e dando essa honraria para ele”, afirmou.

Biografia

Natural do município de Santarém, no Pará, Wilson Lima é filho de Maria Miranda Lima e de José Lins Lima. Aos 15 anos passou a trabalhar como professor de inglês e como locutor de rádio e apresentador de televisão. Dois anos depois, foi assessor técnico da Secretaria de Turismo de Itaituba, no Pará.

Ainda em Santarém, iniciou a carreira como repórter. Já em 2006, se mudou para Manaus, e continuou a atuação na área da comunicação como apresentador.

Já em 2011, Wilson Lima obteve habilitação em Jornalismo, sendo apresentador do programa Alô Amazonas de 2010 à 2018.

A carreira política de Lima iniciou em 2012, quando se filiou ao Partido Verde (PV). Após quatro anos, se filiou ao Partido da República a em seguida no Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Em 2018, lançou candidatura ao Governo do Amazonas pelo Partido Social Cristão (PSC), sendo eleito o 49º governador do Estado, ao derrotar Amazonino Mendes.

Quatro anos depois, em 2022, Wilson Lima disputou a reeleição do Governo do Amazonas pelo União Brasil (UB), na coligação Aqui é Trabalho.

No primeiro turno das eleições, Lima ficou na frente, com 42,82% dos votos, logo atrás, em segundo lugar, Eduardo Braga (MDB) obteve 20,99% e Amazonino Mendes 18,56%.

Já no segundo turno, que aconteceu no dia 30 de outubro, Wilson Lima venceu a disputa para o Governo do Amazonas ao receber 1.039.192 votos (56,65%). Eduardo Braga ficou em último, com 43,35%.

