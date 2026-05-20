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Senador pediu avanço de projeto no Senado e defendeu valorização de servidores das escolas públicas.

O senador Omar Aziz defendeu, nesta terça-feira (19), no plenário do Senado Federal, o avanço da discussão sobre o Projeto de Lei 2531, que trata da criação de um piso salarial para trabalhadores da educação. Durante pronunciamento, Omar pediu sensibilidade do Congresso Nacional e do governo federal para garantir valorização aos profissionais que atuam nas escolas públicas brasileiras.

Ao defender o encaminhamento da proposta para debate nas comissões temáticas da Casa, o senador destacou que o funcionamento de uma escola depende do trabalho coletivo de diversos profissionais, não apenas dos professores.

“Senhor presidente, tenha nas suas mãos um projeto de lei 2531 que trata dos trabalhadores na educação. São servidores que estão atrás do seu piso salarial. Veja bem: uma escola funciona num todo. Todas as pessoas são importantes numa escola pra que ela funcione bem e que se tenha uma melhor qualidade de educação”, afirmou Omar.

O parlamentar reconheceu o impacto financeiro da medida, mas defendeu que o Senado inicie imediatamente as negociações para encontrar um modelo viável de implantação do piso.

“Esse projeto eu sei que o impacto é muito grande. Os próprios profissionais sabem que o impacto é grande. Mas se a gente mandasse pra comissão e começasse a negociar e discutir o que é possível ser feito. É a coisa mais justa que pode ter”, disse.

Omar ressaltou ainda que a qualidade da educação passa diretamente pela valorização de todos os trabalhadores das unidades escolares, incluindo servidores da limpeza, apoio administrativo e demais funções essenciais para o funcionamento das escolas.

“Desde a pessoa que faz a limpeza dentro de uma escola até o professor mais graduado, a importância pra mim é a mesma. São pessoas que se dedicam a cuidar dos nossos filhos, se dedicam a educar os nossos filhos de uma forma geral”, afirmou.

Omar também citou o Fundeb como uma possível fonte de financiamento para viabilizar a proposta e sugeriu um escalonamento da implementação do benefício.

“Se a gente não puder fazer tudo de uma vez, nós podemos escalonar isso, negociar com as entidades que representam esses servidores e negociar com o governo federal para que a gente possa fazer o escalonamento”, finalizou o senador.

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