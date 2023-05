Parque Rio Negro recebe programação infantil aberta ao público

Evento faz parte do cronograma da Semana Mundial do Brincar

Manaus (AM) – A Central de Arte e Educação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa está participando em 2023 da Semana Mundial do Brincar, como uma forma de celebrar a infância. No dia 28 de maio, domingo, a programação, que foi realizada ao longo da semana, se encerra com uma noite de brincadeiras, das 17h às 21h, no Parque Rio Negro, que fica localizado na Rua Beira Mar, 121, São Raimundo.

O evento é voltado para crianças a partir de 6 anos, que poderão participar de forma gratuita. As brincadeiras estão divididas em três categorias: para pensar, para correr e para criar, e incluem amarelinha, pula corda, telefone sem fio, xadrez, caça palavras, e outros jogos tradicionais da infância.

O objetivo é resgatar as brincadeiras populares visando a florescer as habilidades motoras e cognitivas, em harmonia com a história de Manaus. Ricardo Lopes, Gerente da Central de Arte e Educação, reforça a importância do brincar como primeira forma de comunicação para as crianças.

“Além de desfrutar das brincadeiras, as crianças poderão fazer esta visita educativa a um espaço cultural da cidade que é o Parque Rio Negro, o que é extremamente importante e vantajoso para elas”, completa.

A Semana Mundial do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância do brincar na infância. Todos os anos, acontece em torno da data de 28 de maio, consolidada em 1998 como o Dia Internacional do Brincar.

*Com informações da assessoria

Inscrições abertas para curso de programação destinado às mulheres

Com o apoio do Governo do Estado, pesquisa analisa espécies de açaís encontrados na Amazônia

SENAI abre 360 vagas para cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional