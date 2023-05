Brasileirão: jogadores do Fortaleza e Vasco fazem protesto contra o racismo

Fortaleza – A oitava rodada do Campeonato Brasileiro aberta neste fim de semana contará com 10 jogos onde os times participarão de uma campanha de combate ao racismo promovida pela CBF. Durante realizada no estádio do Castelão entre Vasco e Fortaleza, na tarde deste sábado ambos os times resolveram se manisfestar nas redes sociais, divulgação da escala fas equipes excluindo os nomes e fotos dos jogadores negros.

Todos os jogadores nesta rodada do campeonato entrarão em campo vestidos com a frase “com o racismo não tem jogo”. Em seguida, todos sentaram no gramado logo após o apito inicial em apoio à campanha. Os árbitros e os treinadores também participaram da ação contra o preconceito racial.

⚽️✊🏾✊🏿✊🏽Comissão de arbitragem e jogadores de Fortaleza e Vasco fazem protesto contra o racismo.#ComRacismoNãoTemJogo pic.twitter.com/GBlnMXQXQk — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 27, 2023

O Fortaleza venceu a disputa contra o time carioca por 2 a 0 quebrando o jejum de 5 partidas sem vencer. Com a vitória o tricolor cearense chegou aos 13 pontos e entrou provisoriamente no G-6 do campeonato.

A campanha será realizada também nas outras oito partidas dessas rodada da competição, que se encerra no domingo (28). As faixas dos capitães, as moedas utilizadas pela arbitragem e as bolas dos jogos também tiveram a frase “com o racismo não tem jogo” gravadas.

*Com informações da CBF

Leia mais

Em derrota do Real Madrid, Vini Jr sofre racismo novamente

Espanha prende 7 pessoas após ataques racistas contra Vinícius Jr.

Real denuncia crimes de ódio contra Vini Jr. ao Ministério Público