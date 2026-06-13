A espera acabou. A Seleção Brasileira já tem time definido para a estreia na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (13), Carlo Ancelotti confirmou os titulares que enfrentarão o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.
Entre as novidades, Ibañez assume a lateral direita após a lesão de Wesley. Além disso, Douglas Santos começa entre os titulares pelo lado esquerdo da defesa.
Leia também: Brasil x Marrocos AO VIVO: estreia da Seleção na Copa 2026
No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães comandam a marcação e a saída de bola. Enquanto isso, Lucas Paquetá terá mais liberdade para apoiar o ataque.
Já no setor ofensivo, Ancelotti aposta na velocidade de Raphinha e Vinícius Júnior. Ao mesmo tempo, Igor Thiago será a referência na área.
Veja a escalação do Brasil
- Alisson
- Ibañez
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Casemiro
- Bruno Guimarães
- Lucas Paquetá
- Raphinha
- Vinícius Júnior
- Igor Thiago
Desfalque: Neymar (lesão na panturrilha direita).
O vestiário da maior Seleção do mundo! 🇧🇷💛#batenopeito— brasil (@CBF_Futebol) June 13, 2026
📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/2vmYNSkzjW
Ancelotti faz mudanças para a estreia
A principal alteração ocorreu na lateral direita. Após o corte de Wesley, Carlo Ancelotti escolheu Ibañez para iniciar a partida.
📲 Quer ficar por dentro de tudo? Entre no canal do Portal EM TEMPO no WhatsApp
Além disso, Douglas Santos ganhou a vaga na lateral esquerda. Com isso, o treinador manteve a base utilizada nos amistosos preparatórios e apostou em um time equilibrado para a estreia.
Marrocos também chega com baixas
O adversário brasileiro também terá desfalques importantes. Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli não se recuperaram dos problemas físicos e ficaram fora da partida.
Mesmo assim, a seleção africana mantém nomes conhecidos do futebol europeu. Entre eles estão o goleiro Bounou, o lateral Achraf Hakimi e o meia Brahim Díaz.
Dessa forma, o Marrocos entra em campo com:
- Bounou
- Hakimi
- Diop
- Riad
- Mazraoui
- Bouaddi
- El Aynaoui
- Ounahi
- El Khannouss
- Brahim Díaz
- Saibari
Desfalques: Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli.
🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام البرازيل— Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 13, 2026
📋 Our National Team's 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Brazil 🇧🇷#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ngKcu0kyJq
Brasil tenta começar a Copa com vitória
O Brasil chega embalado após os amistosos preparatórios. Primeiro, goleou o Panamá por 6 a 2. Depois, venceu o Egito por 2 a 1 nos Estados Unidos.
Além disso, Ancelotti aproveitou os últimos treinamentos para ajustar o sistema defensivo e consolidar a equipe titular.
Por sua vez, o Marrocos tenta repetir a campanha histórica de 2022. Naquela edição, a seleção africana alcançou as semifinais e entrou para a história do torneio.
Agora, brasileiros e marroquinos iniciam a caminhada no Grupo C. Portanto, a vitória na estreia pode representar um passo importante rumo à classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.
Leia mais
“Joguem com alma”: Lula pede raça à Seleção e manda recado a Ancelotti antes da estreia
Catar arranca empate heroico contra a Suíça e conquista primeiro ponto da história em Copas
Neymar quebra o silêncio antes de ficar fora de Brasil x Marrocos