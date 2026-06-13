VAI COMEÇAR

Seleção Brasileira estreia diante do Marrocos com time definido e expectativa pelo início da caminhada rumo ao hexa.

A espera acabou. A Seleção Brasileira já tem time definido para a estreia na Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (13), Carlo Ancelotti confirmou os titulares que enfrentarão o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.

Entre as novidades, Ibañez assume a lateral direita após a lesão de Wesley. Além disso, Douglas Santos começa entre os titulares pelo lado esquerdo da defesa.

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No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães comandam a marcação e a saída de bola. Enquanto isso, Lucas Paquetá terá mais liberdade para apoiar o ataque.

Já no setor ofensivo, Ancelotti aposta na velocidade de Raphinha e Vinícius Júnior. Ao mesmo tempo, Igor Thiago será a referência na área.

Veja a escalação do Brasil

Alisson

Ibañez

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimarães

Lucas Paquetá

Raphinha

Vinícius Júnior

Igor Thiago

Desfalque: Neymar (lesão na panturrilha direita).

O vestiário da maior Seleção do mundo! 🇧🇷💛#batenopeito



📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/2vmYNSkzjW — brasil (@CBF_Futebol) June 13, 2026

Ancelotti faz mudanças para a estreia

A principal alteração ocorreu na lateral direita. Após o corte de Wesley, Carlo Ancelotti escolheu Ibañez para iniciar a partida.

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Além disso, Douglas Santos ganhou a vaga na lateral esquerda. Com isso, o treinador manteve a base utilizada nos amistosos preparatórios e apostou em um time equilibrado para a estreia.

Marrocos também chega com baixas

O adversário brasileiro também terá desfalques importantes. Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli não se recuperaram dos problemas físicos e ficaram fora da partida.

Mesmo assim, a seleção africana mantém nomes conhecidos do futebol europeu. Entre eles estão o goleiro Bounou, o lateral Achraf Hakimi e o meia Brahim Díaz.

Dessa forma, o Marrocos entra em campo com:

Bounou

Hakimi

Diop

Riad

Mazraoui

Bouaddi

El Aynaoui

Ounahi

El Khannouss

Brahim Díaz

Saibari

Desfalques: Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli.

🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام البرازيل



📋 Our National Team's 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Brazil 🇧🇷#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ngKcu0kyJq — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 13, 2026

Brasil tenta começar a Copa com vitória

O Brasil chega embalado após os amistosos preparatórios. Primeiro, goleou o Panamá por 6 a 2. Depois, venceu o Egito por 2 a 1 nos Estados Unidos.

Além disso, Ancelotti aproveitou os últimos treinamentos para ajustar o sistema defensivo e consolidar a equipe titular.

Por sua vez, o Marrocos tenta repetir a campanha histórica de 2022. Naquela edição, a seleção africana alcançou as semifinais e entrou para a história do torneio.

Agora, brasileiros e marroquinos iniciam a caminhada no Grupo C. Portanto, a vitória na estreia pode representar um passo importante rumo à classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

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