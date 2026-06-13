A Austrália enfrenta a Turquia na madrugada deste domingo (14), pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece à 1h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.
Além disso, o confronto pode influenciar diretamente a disputa pela classificação no grupo. Afinal, os Estados Unidos já largaram na frente após vencerem na estreia.
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Onde assistir Austrália x Turquia ao vivo?
Os torcedores poderão acompanhar a partida pela TV Globo, Sportv, CazéTV e GE TV.
Além disso, o duelo reúne duas seleções que buscam começar a competição com resultado positivo.
Como chegam as seleções?
A Austrália chega pressionada para a estreia. Afinal, a equipe não venceu os dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.
Primeiramente, os australianos perderam para o México por 1 a 0. Depois, empataram por 1 a 1 com a Suíça.
Por isso, a seleção tenta recuperar a confiança logo na abertura do Mundial.
Por outro lado, a Turquia vive momento mais positivo. A equipe goleou a Macedônia do Norte por 4 a 0.
Além disso, os turcos venceram a Venezuela por 2 a 1 no último amistoso antes da Copa.
Dessa forma, a seleção comandada por Vincenzo Montella chega embalada para a estreia.
Grupo D já tem líder
Enquanto Austrália e Turquia entram em campo pela primeira vez, os Estados Unidos já somaram três pontos.
Além disso, a vitória sobre o Paraguai colocou os norte-americanos na liderança provisória do grupo.
Por isso, australianos e turcos sabem da importância de conquistar um bom resultado.
Prováveis escalações
Austrália
- Matt Ryan
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Cameron Burgess
- Jacob Italiano
- Aiden O’Neill
- Jackson Irvine
- Jordan Bos
- Connor Metcalfe
- Cristian Volpato
- Mohamed Touré
Técnico: Tony Popovic
Turquia
- Mert Günok
- Zeki Çelik
- Çağlar Söyüncü
- Abdülkerim Bardakçı
- Ferdi Kadıoğlu
- Salih Özcan
- Hakan Çalhanoğlu
- Arda Güler
- Orkun Kökçü
- Kenan Yıldız
- Barış Alper Yılmaz
Técnico: Vincenzo Montella
Arbitragem
Além disso, a arbitragem será totalmente venezuelana.
- Árbitro: Jesús Valenzuela
- Assistentes: Jorge Urrego e Túlio Moreno
- VAR: não divulgado
Ficha técnica
Confronto: Austrália x Turquia
Competição: Copa do Mundo 2026 – Grupo D
Data: 14 de junho de 2026
Horário: 1h (de Brasília)
Local: BC Place, Vancouver (Canadá)
Transmissão: Globo, Sportv, CazéTV e GE TV
Assim, Austrália e Turquia iniciam a caminhada na Copa do Mundo de 2026. Portanto, o vencedor poderá dar um passo importante na briga pela classificação à próxima fase.
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