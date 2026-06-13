A Austrália enfrenta a Turquia na madrugada deste domingo (14), pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece à 1h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Além disso, o confronto pode influenciar diretamente a disputa pela classificação no grupo. Afinal, os Estados Unidos já largaram na frente após vencerem na estreia.

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Onde assistir Austrália x Turquia ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida pela TV Globo, Sportv, CazéTV e GE TV.

Além disso, o duelo reúne duas seleções que buscam começar a competição com resultado positivo.

Como chegam as seleções?

A Austrália chega pressionada para a estreia. Afinal, a equipe não venceu os dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

Primeiramente, os australianos perderam para o México por 1 a 0. Depois, empataram por 1 a 1 com a Suíça.

Por isso, a seleção tenta recuperar a confiança logo na abertura do Mundial.

Por outro lado, a Turquia vive momento mais positivo. A equipe goleou a Macedônia do Norte por 4 a 0.

Além disso, os turcos venceram a Venezuela por 2 a 1 no último amistoso antes da Copa.

Dessa forma, a seleção comandada por Vincenzo Montella chega embalada para a estreia.

Grupo D já tem líder

Enquanto Austrália e Turquia entram em campo pela primeira vez, os Estados Unidos já somaram três pontos.

Além disso, a vitória sobre o Paraguai colocou os norte-americanos na liderança provisória do grupo.

Por isso, australianos e turcos sabem da importância de conquistar um bom resultado.

Prováveis escalações

Austrália

  • Matt Ryan
  • Alessandro Circati
  • Harry Souttar
  • Cameron Burgess
  • Jacob Italiano
  • Aiden O’Neill
  • Jackson Irvine
  • Jordan Bos
  • Connor Metcalfe
  • Cristian Volpato
  • Mohamed Touré

Técnico: Tony Popovic

Turquia

  • Mert Günok
  • Zeki Çelik
  • Çağlar Söyüncü
  • Abdülkerim Bardakçı
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Salih Özcan
  • Hakan Çalhanoğlu
  • Arda Güler
  • Orkun Kökçü
  • Kenan Yıldız
  • Barış Alper Yılmaz

Técnico: Vincenzo Montella

Arbitragem

Além disso, a arbitragem será totalmente venezuelana.

  • Árbitro: Jesús Valenzuela
  • Assistentes: Jorge Urrego e Túlio Moreno
  • VAR: não divulgado

Ficha técnica

Confronto: Austrália x Turquia
Competição: Copa do Mundo 2026 – Grupo D
Data: 14 de junho de 2026
Horário: 1h (de Brasília)
Local: BC Place, Vancouver (Canadá)
Transmissão: Globo, Sportv, CazéTV e GE TV

Assim, Austrália e Turquia iniciam a caminhada na Copa do Mundo de 2026. Portanto, o vencedor poderá dar um passo importante na briga pela classificação à próxima fase.

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