COPA DO MUNDO 2026

Seleções entram em campo pela primeira rodada da Copa do Mundo; confira transmissão, horário e prováveis times.

Publicado em 13 de junho de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

A Austrália enfrenta a Turquia na madrugada deste domingo (14), pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece à 1h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Além disso, o confronto pode influenciar diretamente a disputa pela classificação no grupo. Afinal, os Estados Unidos já largaram na frente após vencerem na estreia.

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Onde assistir Austrália x Turquia ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida pela TV Globo, Sportv, CazéTV e GE TV.

Além disso, o duelo reúne duas seleções que buscam começar a competição com resultado positivo.

Como chegam as seleções?

A Austrália chega pressionada para a estreia. Afinal, a equipe não venceu os dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

Primeiramente, os australianos perderam para o México por 1 a 0. Depois, empataram por 1 a 1 com a Suíça.

Por isso, a seleção tenta recuperar a confiança logo na abertura do Mundial.

Por outro lado, a Turquia vive momento mais positivo. A equipe goleou a Macedônia do Norte por 4 a 0.

Além disso, os turcos venceram a Venezuela por 2 a 1 no último amistoso antes da Copa.

Dessa forma, a seleção comandada por Vincenzo Montella chega embalada para a estreia.

Grupo D já tem líder

Enquanto Austrália e Turquia entram em campo pela primeira vez, os Estados Unidos já somaram três pontos.

Além disso, a vitória sobre o Paraguai colocou os norte-americanos na liderança provisória do grupo.

Por isso, australianos e turcos sabem da importância de conquistar um bom resultado.

Prováveis escalações

Austrália

Matt Ryan

Alessandro Circati

Harry Souttar

Cameron Burgess

Jacob Italiano

Aiden O’Neill

Jackson Irvine

Jordan Bos

Connor Metcalfe

Cristian Volpato

Mohamed Touré

Técnico: Tony Popovic

Turquia

Mert Günok

Zeki Çelik

Çağlar Söyüncü

Abdülkerim Bardakçı

Ferdi Kadıoğlu

Salih Özcan

Hakan Çalhanoğlu

Arda Güler

Orkun Kökçü

Kenan Yıldız

Barış Alper Yılmaz

Técnico: Vincenzo Montella

Arbitragem

Além disso, a arbitragem será totalmente venezuelana.

Árbitro: Jesús Valenzuela

Assistentes: Jorge Urrego e Túlio Moreno

VAR: não divulgado

Ficha técnica

Confronto: Austrália x Turquia

Competição: Copa do Mundo 2026 – Grupo D

Data: 14 de junho de 2026

Horário: 1h (de Brasília)

Local: BC Place, Vancouver (Canadá)

Transmissão: Globo, Sportv, CazéTV e GE TV

Assim, Austrália e Turquia iniciam a caminhada na Copa do Mundo de 2026. Portanto, o vencedor poderá dar um passo importante na briga pela classificação à próxima fase.

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