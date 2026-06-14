UM PONTO NA CONTA

Equipe de Carlo Ancelotti teve dificuldades diante dos marroquinos, mas evitou a derrota na estreia do Mundial.

O Brasil estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira saiu atrás no placar, mas reagiu ainda no primeiro tempo e evitou a derrota na abertura do Grupo C.

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Apesar da expectativa pela estreia, o Marrocos começou melhor. Logo nos primeiros minutos, a equipe africana controlou a posse de bola e criou as principais oportunidades da partida.

Marrocos abriu o placar

A pressão marroquina deu resultado aos 20 minutos do primeiro tempo. Brahim Díaz encontrou Ismael Saibari entre os defensores brasileiros. O atacante avançou livre e tocou por cobertura na saída de Alisson para abrir o placar.

Além disso, o Marrocos seguiu perigoso e levou vantagem nas finalizações durante boa parte da etapa inicial.

Por outro lado, o Brasil encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. Ainda assim, Vinícius Júnior chamou a responsabilidade quando a Seleção mais precisava.

Vinícius Júnior deixou tudo igual

Aos 32 minutos, Bruno Guimarães lançou Vinícius Júnior pela esquerda. O camisa 7 dominou, passou pela marcação de Neil El Aynaoui e finalizou com categoria para vencer o goleiro Bounou.

O gol mudou o cenário da partida. A partir daí, o Brasil cresceu em campo e passou a equilibrar as ações.

Antes do intervalo, Lucas Paquetá ainda teve uma grande oportunidade em um voleio defendido pelo goleiro marroquino.

Brasil pressionou no segundo tempo

Na etapa final, Carlo Ancelotti promoveu mudanças para dar mais intensidade ao ataque. Luiz Henrique, Matheus Cunha, Fabinho e Danilo entraram durante a partida.

Além disso, Vinícius Júnior continuou sendo o jogador mais perigoso da equipe brasileira.

A melhor chance do segundo tempo aconteceu aos sete minutos. Após passe rápido de Vinícius Júnior, Igor Thiago finalizou forte e obrigou Bounou a fazer grande defesa.

Mais tarde, Raphinha também teve uma oportunidade em contra-ataque, mas finalizou sem força.

Estreia termina empatada

Nos minutos finais, o jogo perdeu intensidade. Enquanto o Brasil buscava espaços, o Marrocos apostava na marcação e nos contra-ataques.

Apesar dos 10 minutos de acréscimos, nenhuma das equipes conseguiu marcar novamente.

Dessa forma, Brasil e Marrocos somam um ponto cada na primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Agora, a Seleção Brasileira volta a campo em busca da primeira vitória para seguir firme na luta pela classificação às oitavas de final.

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