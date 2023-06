Comunidade do Cidade Nova recebe estrutura de água que beneficiará mais de 7,5 mil pessoas

Manaus(AM) – Mais dignidade e saúde. Essa é a perspectiva para os moradores da comunidade Nova Vida com a chegada da água tratada na região. Localizada no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, a área é a mais nova contemplada pelo projeto “+Águas”, da Águas de Manaus.

Os trabalhos, que seguem pelos próximos 60 dias, vão resultar em mais qualidade de vida para a população. Aproximadamente 7,5 mil pessoas serão beneficiadas pela obra e também cadastradas na Tarifa Manauara, que concede desconto de 50% nas contas de água à população de baixa renda.

Moradora da comunidade há 3 anos e meio, a cozinheira Marcilene dos Santos, 48, precisa da água para trabalhar e para várias atividades do dia a dia.

“Tinha dias que a gente passava 15 dias, um mês sem água, e, por isso, eu tinha que parar de cozinhar, porque não dava. Agora estou muito feliz com a chegada desse benefício na nossa comunidade. É uma satisfação ver que nosso bairro, que o local onde a gente mora está sendo visto”, afirma.

No local, as equipes da concessionária instalam rede de abastecimento com 5 Km de extensão. “É um trabalho que leva em consideração as particularidades de cada ponto da cidade. Com as experiências positivas que temos acumulado nos últimos anos, a alta complexidade vira exemplo para ações futuras. O projeto +Águas tem sido isso, ao levar abastecimento para locais de difícil acesso”, destaca Felipe Poli, gerente de Serviços da Águas de Manaus.

Trabalhadores atuam infraestrutura para a nova estrutura de água Foto: Divulgação

O abastecimento de água na capital amazonense encontra-se universalizado, com novas ligações instaladas na medida que novas comunidades e bairros surgem e são regularizadas. A concessionária tem buscado soluções para adaptar redes de abastecimento, fazendo a água chegar até becos, palafitas, rip-raps e locais distantes dos grandes centros da cidade.

“O trabalho de mapeamento de áreas vulneráveis em Manaus é contínuo. A cidade cresce todos os dias e precisamos acompanhar, de forma a atender as novas comunidades que surgem. Junto com a água, muitas pessoas também têm, pela primeira vez, um comprovante de residência. Queremos promover a transformação de vidas”, aponta o diretor-presidente da concessionária, Diego Dal Magro.

*Com informações da assessoria

