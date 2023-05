Policlínica Codajás realiza mais uma rodada de exames de HPV para público LGBTQIAP+

A Policlínica Codajás, unidade de saúde a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou na sexta-feira (26), mais uma edição da Pesquisa Transellus, com exames para identificar Papiloma Vírus Humano (HPV) e flora microbiota vaginal, especificamente para homens trans, indivíduos não binários, mulheres homoafetivas e bissexuais. A iniciativa foi realizada em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no ambulatório da Policlínica, localizada na avenida Codajás, 26, na Cachoeirinha, zona sul da capital.

Os atendimentos foram realizados no Ambulatório de Diversidade e Gêneros Sexuais da unidade, que oferece exames extras em saúde para os usuários. Além dos exames, também foram realizadas consultas ginecológicas e procedimentos em saúde odontológica.

O diretor da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo, enfatiza que a unidade disponibiliza especialistas e insumos para contribuir com o melhor atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos com a pesquisa há uns meses, e tudo que vier para agregar mais saúde para a comunidade é sempre bem-vindo. Nossa maior preocupação é o bem-estar de todos e com toda nossa equipe profissional é possível ter um SUS humanizado”, disse.

Acontecerá ainda mais três edições da pesquisa na unidade, sendo uma por mês. Ao fim da pesquisa, o objetivo é identificar a prevalência do vírus do HPV na população atendida para pesquisas internas e, com base nos dados coletados, gerar futuras políticas públicas em saúde para essa categoria.

Yuri Cavalcante, é um homem transexual e há cinco anos frequenta o ambulatório onde realiza consultas e exames. Ele conta que ficou sabendo da pesquisa via rede social e decidiu aproveitar e colecionar mais um registro em saúde, de muitos exames, que guarda em uma pasta encadernada por ele.

“Sou bem organizado com meus exames e tenho eles guardados desde 2018, então este cuidado aqui hoje serve para a minha vida emocional e é um estímulo grande para a nossa comunidade, algo bem especial. Qualquer exame é válido para nossa saúde. Isso é muito importante”, declarou.

A coordenadora do Ambulatório de Diversidade e Gêneros da Policlínica Codajás, ginecologista Dária Neves enfatiza a importância do exame de HPV para prevenir o câncer de colo de útero.

“Essas pessoas terem acesso a esse exame é maravilhoso. Nós vamos dar continuidade a pesquisa até concluir o número total dessas amostras que são de 200, então vamos fazer publicações a respeito da temática para criar mais políticas públicas”, finalizou.

Ambulatório

Com cinco anos de existência, o Ambulatório de Diversidade Sexual e Gêneros da Policlínica Codajás, já possui hoje cerca de 600 usuários cadastrados fixos, que mensalmente fazem consultas e exames com uma equipe multidisciplinar. O serviço é porta aberta e funciona de segunda à sexta, das 7h às 14h, dentro da unidade. Para mais informações sobre a pesquisa Transellus basta entrar em contato com no WhatsApp (92) 98451-5421 e informações em geral 3612-4200.

*Com informações da assessoria

