Hospital Pronto Socorro da Criança recebe novos leitos no Amazonas

A ampliação de leitos ocorre para atender melhor as crianças usuárias da unidade no enfrentamento das síndromes gripais

O Hospital e Pronto Socorro da Criança (HSPC) recebeu novos leitos neste sábado (27), e passa a contar com mais 42 leitos para melhor atender as crianças usuárias da unidade no enfrentamento das síndromes gripais.

O secretário da SES-AM, Dr. Anoar Samad, reforça que essa é mais uma iniciativa do governo do estado do Amazonas, que visa garantir o seu compromisso com a população na saúde.

“Nós sabemos do surto de gripe que está havendo no Brasil e aqui não é diferente, com isso, estamos agindo com precaução ampliando mais 42 leitos nesta unidade. Nosso desejo é que a gente não precise usar todos esses leitos, mas é nosso dever pensar no melhor para a população amazonense”, pontuou.

A ampliação dos novos leitos se deu após uma vistoria da Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Supervisão dos Atos Finalísticos prestados nas Unidades de Saúde da capital, no último sábado 20/05. O objetivo da comissão é acompanhar e monitorar os atendimentos prestados nas unidades de saúde da capital, para identificar problemas e adotar um plano de contingência para o enfrentamento do período sazonal de doenças respiratórias.

O HSPC da zona sul antes contava com um total de 111 leitos, sendo divididos em 15 leitos de UTI, 78 de enfermaria e 18 leitos de observação, com a ampliação o número sobe para 161 leitos no total.

A ampliação já estava prevista pelo estado, para atender o público infantil com sintomas gripais. Todos os equipamentos são da rede estadual, e estão sendo realocados na unidade.

Devido ao período sazonal do inverno amazônico é comum síndromes respiratórias, por isso a importância da população se imunizar contra a Influenza, que já está disponível em todos os municípios do Amazonas para todos os públicos a partir de seis meses.

A diretora do HPSC Zona Sul, Roseane Lobo, ressalta que a ampliação dos leitos irá contribuir ainda mais no enfrentamento desse período sazonal.

“Hoje a nossa unidade atende crianças de 0 a 17 anos e com essa ampliação, nós esperamos oferecer a melhor assistência possível a essas crianças e mães que nos procuram com os sintomas gripais agudo”, destacou.

Entregas

Já foram entregues para a rede pediátrica de saúde estadual de 90 novos leitos – sendo 69 clínicos e 21 de UTI – para atender o público infantil que buscando atendimento para tratar as síndromes respiratórias.

