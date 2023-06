Governo vai incluir incentivo à troca de caminhões em pacote do carro popular

Brasília (DF) – O governo Lula vai incluir um programa de renovação da frota de caminhões na mesma medida provisória (MP) que reduzirá impostos para estimular a venda de carros populares no Brasil.

Segundo apurou a coluna, o programa também vai prever um abatimento de tributos para venda de caminhões no país, mas com teto maior do que os R$ 120 mil previstos no caso do carro popular.

Para conseguir o abatimento, contudo, os atuais donos de caminhões terão de cumprir algumas exigências. Uma delas será levar o caminhão antigo que possui para desmonte.

A previsão, de acordo com fontes do governo, é de que o programa de incentivo à renovação da frota de caminhões gere renúncia fiscal de cerca de R$ 1 bilhão ao governo.

A MP deve ser divulgada na próxima segunda-feira (5). Os ministérios da Fazenda e da Indústria e Comércio estão fechando apenas como os gastos com os incentivos fiscais serão compensados pelo governo.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Zelensky afirma que ‘Lula quer ser original’ no plano de paz

Governador Wilson Lima vistoria fase final da obra do novo batalhão da Rocam

Prefeito de Borba e esposa se entregam à polícia após 6 dias foragidos no AM