Mulher é atingida no olho por munição de ‘tiro ao alvo’ durante arraial em Manaus

Uma mulher identificada como Ketlheen Renata Costa Rocha foi atingida no olho por uma bala de espingarda de chumbinho, durante a noite do último domingo (4), na área externa do Shopping Manaus Via Norte, onde acontece o Arraial da Alegria. Veja abaixo o posicionamento da empresa.

De acordo com a família da vítima, Ketlheen estava passando por trás da barraca de tiro ao alvo, em uma rampa de circulação de pessoas, quando foi atingida no olho.

A jovem foi levada pelos seguranças do shopping ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Galileia, que, posteriormente, foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machadona Zona Leste.

Internada desde o domingo, a jovem continua sendo medicada, mas segundo a família, ela precisa fazer uma cirurgia.

A assistência social do hospital informou que a cirurgia não poderá ser feita na rede pública, pois eles não dispõem recursos para realizar o procedimento.

A família informou que apenas duas clínicas da rede particular realizam a cirurgia, mas o procedimento tem uma despesa mais R$ 20 mil; por isso, eles abriram uma vaquinha de doação via PIX para ajudar a custear os gastos.

As doações podem ser feitas para o PIX: (92) 991009137.

O shopping se pronunciou através de uma nota, confira:

O shopping center lamenta o incidente na área externa e esclarece que prestou toda a assistência à família, suspendeu a atração e abriu sindicância interna para apuração dos fatos. O shopping center prioriza a segurança e o bem-estar de lojistas, colaboradores e clientes, e segue à disposição dos familiares.

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas também se posicionou sobre a situação:

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da direção do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lucio Pereira Machado, informa que o estado de saúde de uma vítima de balada perfurante de chumbinho no olho esquerdo, é estável. A jovem continua internada sendo avalida por uma equipe médica. Hoje será reavaliada por um médico retinologo.

