Homem leva 5 tiros na frente de mulher e filho no interior do AM

Um homem ainda não identificado foi baleado com cinco tiros dentro da própria residência, no bairro Moisés Israel, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (6).

A polícia informou que três homens armados arrombaram a porta a procura da vítima. O homem se escondeu, mas os suspeitos ameaçaram matar a mulher e o filho dele que estavam na casa do momento da ação.

Assim que se entregou, o homem foi atingido com cinco tiros, três deles foram na cabeça. A vítima foi encaminhada ao Hospital José Mendes e segue internada. Não há atualização sobre o estado de saúde dele.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

