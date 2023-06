Homem é condenado a mais de 18 anos de prisão por matar amigo a chutes em Manaus

Manaus (AM) – Zaquel Santana Pinheiro, de 33 anos, foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão em regime fechado por assassinar o industriário Marcos Antônio Freitas de Araujo, no dia 2 de dezembro de 2019, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

A sessão que julgou a Ação Penal foi presidida pela juíza de direito Danielle Monteiro Fernandes Augusto, com o Ministério Público do Estado do Amazonas sendo representado pelo promotor de justiça Rômulo de Souza Barbosa.

O acusado confessou que cometeu o crime, mas alegou que agiu em legítima defesa após Marcos Antônio o agredir dentro de um bar no mesmo bairro em que o crime ocorreu. Na época da prisão, em 2020, a Polícia Civil do Amazonas disse que após uma confusão no bar citado por Zaqueu, ele usou uma moto para perseguir vítima até sua casa, local em que Marcos foi morto com diversos chutes na cabeça.

Zaquel está preso por força de mandado de prisão preventiva desde 6 de janeiro de 2020, e, com a condenação de 18 anos e noves meses, a magistrada manteve a prisão dele.

