Confeitaria de Manaus oferece “Rodízio de Bolo” em clima de Dia dos Namorados

Manaus (AM) – Boa notícia para os apaixonados por doces! Depois de um verdadeiro sucesso na última edição, realizada em março, a doceria Bolo Da Mãe promoverá no próximo sábado, 10, de 15h as 20h, pela quinta vez o “Rodízio de Bolo”, em novo endereço – Avenida Constantino Nery, n.º 4002 – Chapada.

Embora o mês de junho seja especial devido ao Dia dos Namorados (12), a intenção do Rodízio é dar mais uma oportunidade para o público e principalmente aos casais, para se deliciarem com esse novo serviço oferecido em Manaus.

Nesta 5ª edição, Esther Reis, confeiteira e proprietária da loja, acredita que a temática amorosa será um atrativo para conquistar os clientes.

“Aqui está tudo decorado em clima romântico. Estamos nos preparando para receber muita gente! O último rodízio foi bem movimentado e ficamos felizes demais, pois percebemos que as pessoas estão começando a se familiarizar com o rodízio de bolo. Ou seja, a cada edição sentimos que a aceitação está melhor”, disse.

A ideia de inovar no mercado local ao oferecer o rodízio de bolo na capital amazonense surgiu depois de Esther observar a publicação de um internauta em que ele sugere a criação desse tipo de rodízio para uma empresa do segmento de confeitaria.

“Essa publicação viralizou na internet. Muitas pessoas me marcaram nos comentários do post e com isso, já comecei a trabalhar no formato. Iniciamos ano passado, ainda de forma tímida, mas agora temos certeza do grande salto que demos. Estamos sendo pioneiros no estado”, ressaltou.

O Rodízio

Esther Reis lança nova edição do “Rodízio de Bolo” para adoçar a vida dos apaixonados Foto: Divulgação

O público poderá apreciar 10 sabores de bolo (chocolate, leite, abacaxi, limão, maracujá, cupuaçu, prestígio, red velvet, mesclado e banana). Além de bolo, estão inclusos: salgados, café, água e refrigerante, cremes – doce de leite, leite ninho e brigadeiro de morango.

O consumo só poderá ser feito no local, ou seja, não é permitido pedir para viagem, a não ser em caso de compras à parte. Doces e bebidas que estarão na vitrine e no balcão não fazem parte do rodízio. Criança de até 3 anos não paga, de 4 a 10 anos o preço é de R$ 22 e criança acima de 11 anos e adultos pagam R$ 40 por pessoa ou casal R$ 75.

Bolo da Mãe

Depois de se dedicar aos serviços de salão de beleza e loja de informática, a confeiteira Esther Reis passou a investir no ramo de doces em 2014, visando ter mais tempo com a família enquanto fazia algo que gostasse. Inicialmente, Esther começou as vendas com 4 sabores de bolos, a princípio, voltados para festas de aniversário e casamentos.

Hoje, quase 10 anos depois, a Bolo da Mãe expandiu consideravelmente e se tornou uma das principais opções no mercado de bolos para os manauaras. O cardápio conta com mais 20 sabores de bolo, dos estilos simples aos mais sofisticados, além de uma variedade de doces e salgados. Novo endereço: A loja está localizada na Avenida Constantino Nery, n.º 4002 – Chapada (em frente ao posto BR).

Para mais informações, você pode acessar o Instagram @bolodamae ou entrar em contato por meio dos números (92) 98254-8879, (92) 99398-9083, (92) 99205-0157 – encomenda de Bolos Confeitados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mães empreendedoras: mulheres enfrentam desafios para conciliar os negócios e maternidade no Amazonas

Consumidores amazonenses pensam em gastar menos no Dia dos Namorados, aponta CDL

Procon-AM orienta consumidores para as compras de presentes do Dia dos Namorados