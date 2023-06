Segundo a pesquisa, nem todos possuem condições financeiras de comprar artigos caros, principalmente com a atual situação econômica do país.

Manaus (AM) – Os casais apaixonados já se preparam para passar a próxima segunda-feira (12) comemorando o Dia dos Namorados. Véspera do dia de Santo Antônio, também conhecido como o santo casamenteiro. Em Manaus, os empreendedores estão confiantes para a terceira data comercial mais importante do ano e aproveitam o período para impulsionar produtos e serviços, que foram prejudicados durante a pandemia da Covid-19.

Segundo uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), o Dia dos Namorados terá um impacto significativo no comércio local, movimentando mais de R$ 62 milhões. A expectativa é de um crescimento de 2,9% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2022, com um valor de gasto de aproximadamente R$ 130.

Mesmo que a expectativa de faturamento deste ano seja alta, ainda existem preocupações em relação ao setor, por conta do número de pessoas desempregadas e a renda menor nos lares brasileiros.

“Normalmente, as datas sazonais proporcionam uma expectativa de aumento de vendas, logicamente de faturamento e aumento de empregos. Este ano, porém, dois fatores podem dificultar esta euforia. Em primeiro lugar, nosso país está com aumento de desemprego, por conta disso, a renda está menor e a expectativa de gastos também. Em segundo lugar, por conta dos problemas políticos e da economia em que vivemos, o endividamento das famílias é um dos maiores dos últimos tempos, inibindo a perspectiva de novas compras”, aponta o economista Orígenes Martins Júnior.

Um levantamento da CDL Manaus mostrou que a maioria dos manauaras cogita presentear os companheiros ou companheiras, seja ficante, esposa, namorada, noiva, e até mesmo outras pessoas. Em números, a pesquisa apontou que 52% dos entrevistados pretendem presentear o esposo/a, 36% o namorado/a, 36% o ficante, 3% o noivo/a, e 3% mencionaram outras pessoas.

Entre os artigos mais procurados para presentear, os entrevistados pretendem dar itens de perfumaria para seus amados, o bem ocupa o topo da lista de presentes prioritários, com 20%. Aparecem como opção também, o vestuário (16%), calçados (14%), almoço/jantar (12%), joias/relógios (7%), artigos esportivos, chocolate, flores/buquê e produtos de beleza ficaram todos com (4%), livros, eletroeletrônicos, smartphone e bolsas com (3%), lingerie (1%), e outros (1%). Há ainda 1% de indecisos que não sabem o que comprar.

Os empreendimentos lutam para ganhar espaço nos serviços oferecidos aos consumidores. Nem todos possuem condições financeiras de comprar artigos caros, principalmente com a atual situação econômica do país. O CDL apontou que 41% dos entrevistados têm a intenção de gastar de R$ 51 a R$ 100; 31% planejam gastar de R$ 101 a R$ 200; 16% pretendem gastar de R$ 201 a R$ 500; 6% não têm certeza; 5% planejam gastar R$ 50; e 1% têm a intenção de gastar de R$ 501 a R$ 999.

O economista Ailson Rezende sustenta que o mercado reaqueceu após a pandemia, mas outras situações surgiram, comprometendo os gastos dos consumidores em relação aos valores dos presentes.

“Após a pandemia, com forte imunização e fim do isolamento social, o mercado reaqueceu, mas houve achatamento dos salários, reduzindo a capacidade de pagamento da população. Este motivo leva as pessoas que pretendem presentear a repensar nos artigos e seus preços. Presentear faz bem para quem doa e promove felicidade para quem recebe, fazendo bem para as duas pessoas”, descreveu Rezende.

Celebrando a data

Apesar de não poder gastar muito, o casal Lorena Teixeira e João Silva não queria deixar a data passar em branco e optou por presentear o parceiro com lembranças, sem muito custo financeiro. Recém-empregados, os dois preferiram quitar dívidas e guardar dinheiro para construírem a casa dos sonhos.

‘’Nós vamos abrir mão de comemorar da forma que queríamos porque temos outras prioridades no momento, mas se tivermos em condições melhores no próximo ano, queremos passear, jantar fora, essas coisas’’, contou Lorena.

Formas de pagamento

Outro ponto importante da pesquisa do CDL é a escolha sobre a forma de pagamento dos consumidores. O material mostra que o cartão de crédito parcelado é a opção mais escolhida, com 23% de preferência. Em seguida, aparecem dinheiro e cartão de débito, ambos com (22%), Pix (20%), pagamento à vista no cartão de crédito e parcelado no cartão da loja cada um com (5%) e crediário da loja (3%).

Conforme especialistas é preciso ter muita atenção na hora de escolher o método de pagamento, uma vez que se a pessoa não se organizar financeiramente, a fatura pode se tornar um problema a longo prazo.

‘’A melhor forma de pagamento é à vista, onde o comprador pode negociar um desconto melhor que o da vitrine. Se não for possível pagar à vista, o cartão de crédito é uma ótima opção, mas é preciso organização e disciplina para a dívida não virar uma bola de neve e tornar o sonho em pesadelo’’, argumenta Ailson Rezende.

O economista Orígenes Martins concorda que o cartão de crédito pode ser prejudicial, sendo considerado, atualmente, um vilão para a população brasileira. “Alguns cartões de crédito chegam a cobrar quase 400% de juros ao ano e a pessoa faz a compra sem se tocar para esta taxa, tornando-se na maioria das vezes inadimplentes”, disse.

Apesar de toda ressalva, os casais amazonenses ainda irão comemorar a data, cada um da sua forma. Com um aumento na expectativa de vendas em relação ao ano anterior, o comércio aguarda com grande entusiasmo a movimentação dos consumidores amazonenses nos diversos serviços oferecidos à população.

Fugir da rotina

Comfort Hotel Manaus prepara uma programação especial para os “pombinhos” Foto: Divulgação

Para celebrar a data em grande estilo, o Comfort Hotel Manaus, situado no Distrito Industrial I, preparou uma programação especial para festejar o final de semana que antecede o Dia dos Namorados. O plano para os casais inclui jantar romântico, música ao vivo, pista dançante, quarto para os pombinhos, sorteio de brindes e muito romance no ar.

Para chamar atenção e atrair público, o hotel investiu em uma estratégia de oferecer diferenciais, além dos tradicionais serviços ofertados em outros locais. O espaço garante momentos incríveis para os apaixonados no fim de semana que antecede a data.

“Nossa programação está sendo preparada com todo carinho para que os casais aproveitem o fim de semana que antecede a data. Nós ainda teremos sorteios de brindes durante o jantar com serviços que tenho certeza que os ‘pombinhos’ irão gostar. Em parceria com uma clínica de procedimentos estéticos, o hotel irá fazer sorteio de diárias e de um kit romântico, com alguns dos serviços do espaço de saúde. Esse é um dos nossos diferenciais. A ideia é fazer com os hóspedes e os não hóspedes possam se divertir a dois”, pontua o gerente comercial do hotel, Filipe Barrozo.

O Comfort Hotel Manaus conta com um pacote completo para os dias 10 (sábado) e 11 (domingo), sob o valor de R$ 450 – mais 10% de taxa de serviço e 2% de Imposto Sobre Serviço (ISS). Quem não quiser apostar no pacote completo, pode investir apenas no jantar, com início às 19h e término previsto para 22h. A refeição a dois, com direito a música e sorteio, custa o valor de R$ 200 (mais 10% de taxa de serviço).

Outra opção é apenas a hospedagem no fim de semana, para quem prefere aproveitar o momento na intimidade. Sob o valor de R$ 280 – mais 10% de taxa de serviço e 2% de Imposto Sobre Serviço (ISS) –, com entrada às 14h do sábado e saída às 15h do dia seguinte, o pacote exclusivo inclui apartamento superior, com cama de casal, café da manhã e estacionamento, além de ampla área de lazer à disposição.

As reservas podem ser realizadas pelos telefones 3038-6061 e 3028-6056 (ambos com WhatsApp) e pelo e-mail [email protected]. “Nosso objetivo é garantir um momento de muito romance entre os casais”, finaliza o gerente do Comfort Hotel Manaus.

Jantar romântico

Chef Juliana Faingluz assina cardápio de jantar especial no Dia dos Namorados Foto: Divulgação

O restaurante Marimari, no Conjunto Morada do Sol, separou uma noite especial para os casais curtirem o clima romântico do Dia dos Namorados. A chef Juliana Faingluz oferecerá uma experiência gastronômica que promete surpreender.

Segundo a chef Juliana Faingluz, o cardápio foi elaborado com muito cuidado para surpreender os casais que escolherem o Marimari para comemorar a data. “Essa é uma noite especial e queremos fazer parte das boas lembranças dos casais”, disse.

Os pratos escolhidos pela chef serão harmonizados com os vinhos selecionados pelo sommelier Alexsander de Oliveira. As reservas podem ser feitas por meio do número (92) 98411-8614 ou Instagram @marimari_manaus.

