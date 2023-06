Vereador cria ‘Dia do Conservadorismo’ em Manaus

Proposta do vereador Raiff Matos segue para sanção do prefeito David Almeida

Manaus (AM) – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, na manhã desta segunda-feira (12) o Projeto de Lei (PL) que institui 10 de março como ‘Dia do Conservadorismo’ no calendário oficial da cidade de Manaus. A proposta do vereador Raiff Matos (DC) vai à sanção do prefeito David Almeida.

Raiff Matos destacou a importância de estimular o conhecimento sobre o conservadorismo como contraponto ao progressismo que avança na sociedade brasileira.

“É importante entender o conservadorismo para reconhecer o valor de instituições tradicionais como a família, a igreja e a comunidade local. Elas possuem princípios e valores que balizaram toda nossa cultura ocidental” , enfatizou.

Raiff acrescentou que as secretarias de cultura e de educação precisam criar mecanismos para estimular e valorizar instituições como a família.

“Essa data é importante para termos um contraponto ao progressismo exacerbado presente na sociedade atual. Por isso é importante abrir diálogo nas secretarias para que esses valores tradicionais sejam lembrados e mantidos” , disse o vereador.

Atualmente as escolas têm dado atenção a autores com uma visão progressista que muitas vezes está desconectada com a maioria da população. “Precisamos estimular o conhecimento sobre o conservadorismo e seus autores para que o ensino sobre filosofia e sociologia não esteja focalizado apenas num aspecto ideológico”, finalizou o parlamentar.

*Com informações da CMM

